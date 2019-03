Theresa May w desperackim orędziu do Brytyjczyków. "Możemy nie opuścić Unii w ogóle"

Brexit jest coraz większą niewiadomą – przyznała Theresa May • Fot. screen ze strony BBC.com





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

– Parlamentarzyści mierzą się z kluczowym wyborem – czy poprzeć umowę brexitową, czy ją odrzucić – powiedziała premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Co będzie dalej z brexitem? Wszystko w rękach brytyjskiego parlamentu, a czasu coraz mniej. Brexit wciąż stoi pod wielkim znakiem zapytania. Wielka Brytania powinna wyjść z Unii Europejskiej już pod koniec tego miesiąca, ale na razie się na to nie zanosi. Marzec będzie więc dla Brytyjczyków i całej Unii Europejskiej wyjątkowo nerwowy.W przemówieniu w Grimsby brytyjska premier Theresa May zasugerowała, że brexitu... może w ogóle nie być. – Parlamentarzyści mierzą się z kluczowym wyborem – czy poprzeć umowę brexitową, czy ją odrzucić. Jeśli ją poprą, Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Jeśli ją odrzucą, nikt nie wie co się stanie. Możemy nie opuścić Unii przez wiele miesięcy. Możemy opuścić ją bez zabezpieczeń zapewnianych przez umowę. Możemy nie opuścić Unii w ogóle – powiedziała May.– Zróbmy to w końcu, jeszcze tylko mały wysiłek – ponagliła premier i Unię Europejską, i parlament. Zgodnie z planem Wielka Brytania powinna bowiem opuścić Wspólnotę w nocy z 29 na 30 marca. Wszystko w rękach parlamentu – 12 marca Izba Gmin będzie ponownie głosować nad umowę, którą May wynegocjowała z Brukselą.Przypomnijmy, że pierwsze głosowanie w styczniu zakończyło się fiaskiem rządu – parlamentarzyści umowę bezpardonowo odrzucili . Nie podoba się im m.in. zapis dotyczący backstopu, zgodnie z którym po brexicie nie powrócą kontrole między Irlandią Północną a Irlandią. Aby było to jednak możliwe, Wielka Brytania musi pozostać w unii celnej do czasu podpisania nowej umowy handlowej.źródło: BBC