Porwana Amelka i jej matka zostały odnalezione. "Dwóch sprawców zatrzymanych"

Trzyletnia Amelka i jej mama zostały odnalezione. • Fot. naTemat

piątek Amelka i jej matka zostały odnalezione w okolicach Ostrołęki. Do przejęcia kobiety i dziecka doszło w asyście policji w okolicach Ostrołęki - informuje TVP Info. Są całe i zdrowe. Trzylatka i dwudziestopięciolatka zostały porwane dzień wcześniej. Zatrzymano też dwóch sprawców, jednym z nich jest ojciec dziewczynki.– Porwana trzyletnia Amelka i jej matka zostały odnalezione. Dwóch sprawców, w tym ojciec dziecka zostało zatrzymanych – poinformował na Twitterze Jarosław Zieliński. W rozmowie z Radiem Zet wiceszef spraw wewnętrznych dodał, że jeden z mężczyzn został schwytany na Mazowszu, drugi w Wielkopolsce.– Jeżeli chodzi o siły i środki, to nie czas o nich mówić, ale w mojej ocenie siły i środki, które zostały zastosowane były właściwe i adekwatne do sytuacji – przekazał Polskiej Agencji Prasowej wiceminister Zieliński.Do porwania 3-letniej Amelki i jej 25-letniej matki doszło w czwartek na jednym z osiedli w Białymstoku. Prywatni detektywi ustalili, jakim samochodem mogą poruszać się porywacze. Wyznaczyli także nagrodę za pomoc w odnalezieniu sprawców. Jeszcze w czwartek śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Z kolei policja uruchomiła tzw. Child Alert wykorzystywany na wypadek poszukiwań zaginionych dzieci.Chwilę przed porwaniem babcia razem z wnuczką i jej dzieckiem były na zewnątrz. Kobieta zeznała, że "wnuczka wysiadła z samochodu, postawiła dziecko na ziemi, mała stała, a ja siedziałam i się przyglądałam". – W tym samym momencie podjechał samochód, zatrzymał się, wyskoczyło dwóch facetów i je chwycili – zeznała kobieta.Wkrótce przekażemy więcej informacji.