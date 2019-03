Warszawscy widzowie wybrali swój ulubiony teatr. Ten słynie z kultowego "Jesus Christ Superstar"

Teatr Rampa został doceniony przez warszawskich widzów • Fot. Facebook / Teatr Rampa

M





oże wydawać się inaczej, ale Polacy lubią chodzić do teatru. A szczególnie do Teatru Rampa, który otrzymał tytuł warszawskiego Teatru Roku. Zadecydował o tym nie kto inny, jak właśnie widzowie.Teatr Rampa został doceniony w plebiscycie Warszawiaki 2018 . Mieszkańcy stolicy głosowali w nim nie tylko na najlepszy teatr ubiegłego roku, ale również m.in. bar, muzeum, restaurację czy klub.Teatr Rampa, który istnieje od 1975 r. i słynie z musicalowych przedstawień, m.in. kultowego "Jesus Christ Superstar", został Teatrem Roku 2018 i wygrał z m.in. Teatrem Akt (2. miejsce) i Teatrem Muzycznym Roma (3. miejsce).Dyrekcja Rampy podziękowała za głosy i wyróżnienie, które nazwała "szczytowym dniem w historii teatru", na Facebooku. "(...) to wszystko zawdzięczamy Wam – naszym fanom, którzy darzą nas na co dzień swoją sympatią i wizytami w teatrze, który oddali na nas setki (a nawet tysiące) głosów" – czytamy w poście."Jesteśmy niezwykle dumni z takiej widowni i takich fanów, a otrzymany tytuł napędza nas, by poszukiwać nowych scen i brzmień i wiemy, że warto czynić to dalej dla tak wspaniałych widzów. Dziękujemy Wam najgłośniej, najmocniej, najserdeczniej i najdźwięczniej. Jesteśmy szczęśliwi, że Was mamy" – dodali przedstawiciele teatru.