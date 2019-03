Znowu kolizja samochodu SOP, tym razem w pobliżu zakopianki. Trudno już zliczyć, która to

Kolejna kolizja z udziałem samochodu SOP. • Fot. mat. prasowe SOP

Bartosz Świderski

Z





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

aledwie kilka dni temu głośno było o kolizji na moście Łazienkowskim w Warszawie. Zderzyły się dwa samochody, jedno z aut należało do Służby Ochrony Państwa. Dziś kolejna taka informacja - tym razem z autostrady A4. Do zdarzenia, jak informuje Fakt24.pl, doszło niedaleko zjazdu na zakopiankę.Tylko w tym roku było już kilka podobnych zdarzeń. W styczniu, w Krakowie, doszło do kolizji auta, którym podróżował wicepremier Jarosław Gowin. Funkcjonariusz SOP wymusił wtedy pierwszeństwo. Na początku lutego była kolizja w podwarszawskim Zakręcie. A na początku marca – na moście Łazienkowskim w Warszawie. – Rzeczywiście jedno z aut należało do Służby Ochrony Państwa – przyznała po ostatnim incydencie Edyta Wisowska z biura prasowego służby. Ale, jak przyznała, w aucie nie było osób ochranianych. Teraz, jak informuje Fakt.24.pl, była podoba sytuacja – w aucie nie było ochranianych osób i nikomu nic się nie stało. – Samochodem służbowym jechał nasz funkcjonariusz. Nic złego nikomu się nie stało. To była niegroźna kolizja – potwierdziło wp.pl prasowe SOP. Skala podobnych zdarzeń coraz bardziej daje jednak do myślenia.źródło: Fakt24.pl