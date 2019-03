Wojewódzki pokazał się z nową kobietą i podsycił plotki. Widzowie TVN mogą ją dobrze pamiętać

Kuba Wojewódzki pokazał się na Dzień Kobiet z Samuelą Górską, znaną z 4. edycji "Top Model". • Fot. Instagram / Kuba Wojewódzki

55-letni gwiazdor TVN wciąż zmienia partnerki. Mimo zaawansowanego wieku widywany jest w towarzystwie kobiet o wiele młodszych od siebie. Tych, którzy emocjonują się jego życiem prywatnym, rozgrzał zdjęciem z okazji Dnia Kobiet.Kuba Wojewódzki – przynajmniej tak można myśleć na podstawie poprzednich związków – woli zdecydowanie młodsze kobiety. Głośny, szeroko opisywany przez media plotkarskie, był jego związek z Anną Muchą. Kolejny, z Renatą Kaczoruk, także – głównie przez komentowane domniemane rozstania i powroty pary Teraz jednak Kuba Wojewódzki oficjalnie jest singlem i media lubują się w domysłach na temat życia prywatnego prezentera.Oliwy do ognia dolało zdjęcie z okazji Dnia Kobiet. Tym razem Wojewódzki pokazał się z 25-letnią uczestniczką 4. edycji programu "Top Model" Samuelą Górską. "A co jeśli są lody, z którymi nigdy nie mogę się rozstać" – napisał Wojewódzki na Instagramie. Na zdjęciu widzimy go spożywającego lody w kubku. Ubrany jest w garnitur, a Samuela w wieczorową suknię.Samuela Górska znana jest też z tego, ze 2014 roku spotykała się z aktorem Antkiem Królikowskim. Na swoim profilu na Instagramie Górska lubi zamieszczać odważne zdjęcia.