Duda wrzucił zdjęcie w mundurku sprzed 32 lat. Ludzie zachodzą w głowę, jak się w niego zmieścił

Andrzej Duda w mundurze harcerskim. Pokazał zdjęcie na Instagramie. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

ndrzej Duda całkiem niedawno wznowił swoją aktywność na Instagramie. Czasem pokazuje, jak spędza wolny czas, a innym razem wrzuci selfie. Tym razem prezydent pokazał się w mundurze harcerskim, który nosił… 32 lata temu."Wczoraj, podczas robienia porządków w szafie, znalazłem mój mundur harcerski" – poinformował Andrzej Duda na Instagramie. Prezydent wyjaśnił, że wspomniany mundur pierwszy raz miał na sobie na obozie w Krzewinach koło Warlubia w 1987 roku. "Poprzedni mundur (z 1983) roku był już wtedy za mały..." – dodał prezydent.Duda nie ukrywał, że teraz łezka kręci mu się w oku na "wspomnienie młodzieńczych czasów". "Ale została przyjaźń, i to taka 'do grobowej deski'. Pozdrawiam serdecznie wszystkich starych Skautów!" – dodał prezydent w swoim wpisie.Wpis głowy państwa musiał wzbudzić emocje. "Panie Prezydencie, świetnie Pan wygląda. Zdrowy styl życia więc nic dziwnego że nadal pasuje" – napisała jedna z użytkowniczek Instagrama.Wśród komentarzy pod postem Dudy nie brakowało też jednak krytycznych uwag. "Prawdziwi harcerze walczyli z faszystami a nie szli z nimi w jednym szeregu podczas uroczystości państwowych" – napisał ktoś inny.Niektórzy zastanawiali się, jakim cudem prezydent wbił się w mundur po ponad 30 latach. "Jeżeli tyle ludzi jest w stanie zmieścić się ubrania sprzed kilku lat, to czemu Pan Prezydent nie mógłby? – dopytywał jeden z internautów.To nie pierwsze w tym roku zdjęcie z harcerskim motywem i z Andrzejem Dudą na pierwszym planie. Prezydent w lutym pokazał fotografię zrobioną przy okazji Dnia Myśli Braterskiej. Wiele osób zwróciło jednak uwagę na inną osobę na zdjęciu, która skradła całą uwagę i jak niektórzy sugerowali wykonała gest pukania się w czoło.