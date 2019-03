Chaos Brexitu – czyli lekcje dla każdego idio... naiwniaka, który myśli o Polexicie

Brexit powinien być nauczką dla każdego, kto myśli o Polexicie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Marcin Bosacki dziennikarz prasowy, publicysta, były rzecznik prasowy MSZ i dyplomata – ambasador RP w Kanadzie w latach 2013-2016

T

rzy lata po decyzji w referendum, nadal nie wiadomo, czy Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej. Jutro, we wtorek 12 marca, Izba Gmin parlamentu brytyjskiego ma nad tym ponownie głosować. Prawie na pewno znów odrzuci porozumienie wynegocjowane z UE przez premier Theresę May parę miesięcy temu, mimo że Unia zgadza się na symboliczne ukłony w stronę Londynu w jego interpretacji.

Co dalej? 29 marca ma (miał?) być datą wyjścia Brytyjczyków z Unii. Albo więc zdecydują się na wyjście "twarde", bez żadnych zasad, z gigantycznymi kolejkami ciężarówek, ludzi na lotniskach i towarów w portach od godziny 0.01 30 marca – albo poproszą o przedłużenie negocjacji i opóźnienie Brexitu.





To drugie jest, na szczęście, dużo bardziej prawdopodobne. Tylko niewiele zmienia, nowy termin prawdopodobnie zostanie wyznaczony na czerwiec lub lipiec. A za kilka miesięcy opcje znów będą te same:



1) porozumienie podobne do obecnego, którego zdecydowani brexitowcy nie chcą, uważając za upokarzające,



2) twardy Brexit, czyli chaos,



3) drugie referendum – i być może pozostanie w Unii.



Na razie zwolennicy pozostania nie mają większości, choć ich liczba wzrasta, zwłaszcza wśród opozycji z Partii Pracy. Na razie mamy jednak totalny bezwład i pokaz bezradności kraju, który chciał opuścić Unię, bo uważał, że jest zbyt dumny i wielki, by w niej być.Obojętnie jak to wszystko się skończy, Brexit , przegłosowany w referendum 23 czerwca 2016 roku przejdzie do historii jako przykład katastrof, jakie wielkie narody mogą suwerennie sprowadzać na siebie same. I jako symbol głupoty polityków – David Cameron nie chciał Brexitu, odwrotnie – ryzykował z referendum, bo chciał, poprzez odrzucenie tego pomysłu, wzmocnić swą pozycję w Partii Konserwatywnej.Referendum będzie też dowodem na to, że propaganda działa, zwłaszcza robiona masowo w erze mediów społecznościowych. I wspierana z zewnątrz. Rosyjscy spece od propagandy internetowo-twitterowo-facebookowej nigdzie nie przesuwają wskazówki nastrojów społecznych od zero do 100 procent.Ale o kilka – owszem. I to wystarcza. W referendum o Brexicie, w USA w zdobyciu 90 tysięcy głosów w trzech stanach, które zdecydowały o wyniku wyborów prezydenckich. W Polsce w wyniku podsłuchów zorganizowanych przez pana Falentę. Brytyjczykom decyzja podjęta z powodu emocji i dumy przyniesie największy cios dla ich dumy i narodowych emocji od utraty imperium po II wojnie.Nawet wydawałoby się rozsądne rozwiązanie brexitowego węzła gordyjskiego – Wyspy opuszczają Unię, ale pozostają z nią w unii celnej – będzie dla Brytyjczyków upokarzające. Bo w tej Unii to Wielka Brytania podporządkowywałaby się regułom ustalanym przez Brukselę. O nędzy argumentów "sami uzyskamy więcej" Brytyjczycy przekonują się zresztą już dziś.Jednym z koronnych argumentów brexitowców było to, że samodzielnie zawierane umowy handlowe będą dla Londynu korzystniejsze niż te unijne. Bullshit, jak mówią Brytyjczycy, czyli bzdura. Przez trzy lata nie przygotowano żadnej. A propozycje, które do nowej umowy z Brytanią przedstawili tydzień temu Amerykanie, eksperci i prasa londyńska określili zgodnie jako "poniżające".Ci, którzy mówią, że nas Polaków Brexit nie obchodzi, bo Polexitu nikt nie planuje , są ślepi. Owszem, Polexitu rozumianego jak kopia Brexitu – suwerenne wyjście z Unii w wyniku decyzji politycznej, na razie nie planuje nikt poza ultranacjonalistami. Ale Polexit w innej formie jest prawdopodobny.W Unii (zwłaszcza mocniej zintegrowanej) Polski może nie być, jeśli Kaczyński dokończy swe pomysły pełnego upartyjnienia sądów. I pamiętajmy – pozycja i położenie Polski różnią się, na niekorzyść, od brytyjskich. Polska nie ma drugiej największej gospodarki Unii, z którą, mimo irytacji wyspiarskimi fochami, elity niemieckie czy francuskie rozstają się jednak z żalem. I dla Polski straty z opuszczenia Unii (lub samozepchnięcia do trzeciej kategorii członkostwa) będą nie ekonomiczne, a strategiczne. Fatalne dla bezpieczeństwa kraju.Świat, w którym Polska jest od lat 15 (członkostwo w UE i NATO), to najlepsze środowisko międzynarodowe Polski od co najmniej wieku XVI. Środowisko, w którym nasza suwerenność nie była kwestionowana.Wszyscy w Polsce, którzy chcą ten europejski porządek zniszczyć lub Polskę poza niego wystawić, są albo strategicznymi analfabetami – albo gorzej.Pamiętajmy – z naszą geografią analfabetyzm strategiczny kończył się tragicznie. Jak w wieku XVIII, gdy ideowi przodkowie dzisiejszych nacjonalistów, sarmaci, patrioci tyleż gorliwi, co nie mający pojęcia, jak naprawdę działa świat, dający się rozgrywać zagranicy, państwo polskie przegrali.W wersji pesymistycznej, ale niestety wyobrażalnej: rozpad Unii i NATO postawiłby nas znów twarzą w twarz przed strategicznym przekleństwem historii: samotną Polską wobec dwóch, tradycyjnie agresywnych mocarstw na Wschodzie i Zachodzie. Kaczyński tego nie chce?Przypominam – Cameron nie chciał brexitu.