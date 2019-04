Odwiedza ją ponad 2,6 mln turystów rocznie. Krótki przewodnik po ''wyspie rycerzy i słońca''

Krótki przewodnik po Malcie. Lista rzeczy, które należy wiedzieć przed pierwszą wizytą na ''wyspie rycerzy i słońca''. • Materiały prasowe

W

Pogoda

W lipcu i sierpniu temperatura na Malcie sięga 34° C • 123rf.com

Język

Waluta

Valletta, stolica Malty • Materiały prasowe

Ceny

Dojazd

Wiza

Wielki Port, międzynarodowy port morski Malty • Fot. Frank Vincentz / Wikimedia Commons

Transport

Zdrowie

Jeden z autobusów kursujących w ramach transportu publiczny na Malcie • 123rf.com

Internet

Zabytki

CO GDZIE ZOBACZYĆ?

MALTA

• Valletta – Pałac Wielkiego Mistrza, Fort Saint Elmo, Kościół Matki Bożej Zwycięskiej, Sacra Infermeria, Narodowe Muzeum Archeologii, Wrak HMS Maori

• Birgu – Fort Świętego Anioła, Pałac Inkwizytora

• Mdina – Katedra Świętego Pawła, Palazzo Vilhena (Narodowe Muzeum Historii Naturalnej)

• Paola – Hypogeum Ħal Saflieni, Cmentarz Addolorata

• Qrendi – Mnajdra, Ħaġar Qim, Błękitna Grota, Wrak Um El Faroud

• Rabat – Katakumby św. Pawła, Katakumby św. Agaty



GOZO

• Victoria – Cytadela (Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Muzeum Archeologii Gozo), Heart of Gozo: Il-Hagar Museum

• Għarb - Kościół Ta’ Pinu

• Ramla Bay – Jaskinia Kalipso, Plaża Czerwonego Piasku

• Xagħra – Ġgantija



COMINO

Błękitna Laguna, Wieża Świętej Marii, Wrak łodzi patrolowej P31 Wnętrza Grandmaster's Palace, zabytkowego pałacu w Valletcie na Malcie • Fot. Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons

Rozrywka

Paceville, część miejscowości St. Julian's, to ośrodek życia nocnego Malty • YouTube / Aaron Explores

Pomoc

Artykuł powstał we współpracy z Malta Tourism Authority

2018 roku pobiła swój rekord – odwiedziło ją 2,6 mln turystów, o 14 proc. więcej niż w 2017 roku. Wśród nich było 96 tys. Polaków, czyli o 8 proc. więcej niż rok temu. Od kilku lat Malta plasuje się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych wakacyjnych wojaży. Co warto wiedzieć o państewku o powierzchni nieco mniejszej od Krakowa?Położone w sercu Morza Śródziemnego wyspiarskie państwo-miasto zajmuje cały archipelag Wysp Maltańskich. Obcokrajowcy chętnie odwiedzają jego trzy zamieszkałe wyspy. Największa z nich to Malta, pozostałymi są Gozo i Comino. Większość ludności mieszka na głównej wyspie w Vallettcie, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO stolicy Malty.Jeśli nie byliście jeszcze na Malcie, a szukacie rajskiej miejscówki na udany urlop, to może macie już właśnie kłopot z głowy. Dla tych, którzy mają ochotę zwiedzić po raz pierwszy słynącą z najstarszych na świecie zabytków i zjawiskowego krajobrazu ''wyspę rycerzy i słońca'', przygotowaliśmy krótki przewodnik po tym malowniczym zakątku Europy. Malta uchodzi za państwo z najlepszym klimatem na świecie, a jej stolicę nazywa się najsłoneczniejszą miejscowością w Europie. Kraj znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego typu śródziemnomorskiego. Zimy są tu bardzo łagodne, za to lata długie i ciepłe. Średnia roczna temperatura wynosi 23 °C w dzień i 16 °C w nocy. W lipcu i sierpniu sięga 34° C.Językami urzędowymi na Malcie są maltański i angielski, oba nauczane jako przedmioty obowiązkowe w szkołach podstawowych i średnich. Z blisko 90 proc. Maltańczyków można więc bez problemu dogadać się po angielsku. 1/3 społeczeństwa całkiem nieźle posługuje się też językiem włoskim, który do 1936 roku był językiem urzędowym na wyspie.Na terytorium Malty obowiązującą walutą jest euro. Punkty wymiany walut są ogólnodostępne. Euro kupimy w bankach i kantorach lub wypłacimy z bankomatów, których sieć na wyspie jest bardzo dobrze rozwinięta. W większości miejsc płatność uregulujemy kartami Visa lub Mastercard. Gotówka przyda się zaś na lokalnych targowiskach.Często nie odbiegają od polskich lub są nieznacznie wyższe. Duża butelka wody mineralnej kosztuje 0,50 EUR (2,15 PLN), a kawa w barze 1,40 EUR (6,03 PLN). Kultowy napój Kinnie dostaniemy za 0,9 EUR (3,88 PLN). W zwykłej restauracji za obiad zapłacimy 10-15 EUR (43-65 PLN). 7 noclegów w tanim hotelu to 400-500 zł zimą, a latem ok. 2000 zł.Promem na Maltę można się dostać z sycylijskiego miasta Pozzallo lub Katania. Bramę morską stanowi Wielki Port. Przeprawa promowa jest jedyną metodą dostania się na wyspę samochodem. Maltę obsługuje też port lotniczy, który dzięki liniom Wizz Air i Ryanair oferuje bezpośrednie połączenia z Krakowem, Wrocławiem, Gdańskiem, Poznaniem, Katowicami i Warszawą.Malta od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej, należy też do strefy Schengen. W związku z tym obywateli państw członkowskich UE, w tym Polski, wizy na Maltę nie obowiązują. Polacy mogą więc przekraczać granicę tego wyspiarskiego państwa na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Maltański transport publiczny jest doskonale rozwinięty. Bilet autobusowy, ważny przez 2 godziny, kosztuje 1,50 EUR, a tygodniowy bilet elektroniczny na nieograniczoną ilość przejazdów to wydatek 21 EUR. Prom z Malty na Gozo kosztuję niecałe 5 EURO. Poza tym można wynająć rowery i segway'e. Na Malcie obowiązuje ruch lewostronny.Maltański system opieki zdrowotnej działa w systemie publicznym. Obywatele Unii Europejskiej mogą z niego bezpłatnie korzystać po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wraz z dokumentem tożsamości. Na Malcie funkcjonuje 10 centrów medycznych, 2 publiczne szpitale ogólne i 3 publiczne szpitale specjalistyczne.Dzięki sieci bezpłatnych hotspotów Wi-Fi, jaką udostępnia Maltański Urząd Komunikacji, na wyspie można korzystać z ponad 190 punktów dostępu do bezprzewodowego internetu. Hotspoty są też dostępne w prawie każdym hotelu oraz w niektórych restauracjach. Na Malcie nie brakuje również kawiarenek internetowych.Wyspy Maltańskie określa się mianem wielkiego muzeum na świeżym powietrzu. Kompleks świątynny Ġgantija, labirynt podziemnych korytarzy i komnat Hypogeum Ħal Saflieni, średniowieczne miasto Mdina, Pałac Wielkich Mistrzów oraz Fort św. Anioła to obowiązkowe punkty wycieczki każdego turysty o naturze Indiany Jonesa czy Lary Croft.Zarówno pasjonaci sportów, jak i imprezowicze nie będą się nudzić podczas urlopu na Malcie. Z jednej strony kursy nurkowania pośród jaskiń i wraków, żegluga wzdłuż skalistych wybrzeży, wycieczki kajakowe i wyścigi rowerowe. Z drugiej dostęp do wielu klubów nocnych, barów i restauracji oraz kalendarz pełen koncertów i festiwali.Przyszli odkrywcy wysp powinni zajrzeć na dostępną w języku polskim oficjalną stronę Malty, Gozo i Comino . Prowadzony przez Maltańską Organizację Turystyczną (MTA) serwis zawiera mnóstwo informacji o tamtejszych atrakcjach, wydarzeniach, środkach transportu i bazie noclegowej. Podane są tam też adresy i telefony biur informacji turystycznej