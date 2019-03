"Zjednoczona Opozycja stała się faktem". Wspólny komitet został zarejestrowany. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

o dopiero początek drogi, a najnowsze sondaże wskazują, że droga ta ma szanse zakończyć się zwycięstwem. Koalicja Europejska informuje o zarejestrowaniu w Państwowej Komisji Wyborczej wspólnego komitetu."W końcu powstała koalicja, która daje nadzieję Polakom na powrót do normalności. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, .N, Zieloni to szansa na odsunięcie PiS od władzy. 'Zjednoczona Opozycja' stała się faktem!" – napisał na Twitterze poseł PO Robert Tyszkiewicz.Sekretarze partii tworzących Koalicję Europejską zorganizowali konferencję przed siedzibą PKW, informując, iż komitet wyborczy KE został oficjalnie zarejestrowany."Teraz spotkania, konwencje, mobilizacja" – pisze na Twitterze Grzegorz Schetyna. A w dołączonym nagraniu przekonuje: "mobilizacja – to zwycięstwo, to odbudowanie pozycji Polski w Europie, to szansa na nowy, dobry czas Polski w Unii Europejskiej".Najnowszy sondaż polityczny wskazuje, że Zjednoczona Prawica i Koalicja Europejska idą łeb w łeb Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się na przełomie lutego i marca, zwyciężyłaby Zjednoczona Prawica z wynikiem 39,7 proc. – wynika z sondażu IBRiS, cytowanego przez "Fakt". Druga w tym badaniu Koalicja Europejska cieszy się poparciem nieznacznie niższym – 38,5 proc.