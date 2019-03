Bezprecedensowa kara dla szefa podlaskiej policji. Za zachęcanie do pisana donosów na posłankę PO

Daniel Kołnierowicz został ukarany naganą po tym jak zachęcał słuchaczy suwalskiego Radia 5 do donosu na posłankę PO Bożenę Kamińską. • Fot. Screen / YouTube / Radio 5

omendant wojewódzki policji w Białymstoku Daniel Kołnierowicz został ukarany naganą. Szef podlaskich mundurowych to pierwszy oficer z korpusu generałów, którego w ten sposób ukarano – donosi podlaski "Kurier Poranny". Stało się tak w następstwie zachęcania przez Kołnierowicza do donosów na posłankę PO Bożenę Kamińską.Do ukarania Kołnierowicza naganą doszło w wyniku postępowania dyscyplinarnego, które prowadziła Komenda Główna Policji. Nie podano uzasadnienia tej decyzji."Postępowanie dyscyplinarne nie podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej. Komendant główny, który jest przełożonym komendantów wojewódzkich, jest na urlopie, tyle można powiedzieć. Możemy jedynie poinformować, że postępowanie dyscyplinarne jeszcze prawomocnie się nie zakończyło" – odpowiedziało "Kurierowi Porannemu" biuro prasowe KGP.Według nieoficjalnych informacji, postępowanie ma być jeszcze prowadzone, gdyż Kołnierowicz miał odwołać się od decyzji. Daniel Kołnierowicz to protegowany wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego . Zasłynął tym, że ogłosił konkurs na najlepszy anonimowy donos na posłankę PO Bożenę Kamińską.Stało się tak po tym, jak Kamińska upubliczniła przypadki patologii w podlaskiej policji. Suwalscy mundurowi skarżyli się między innymi, że latami musieli pilnować posiadłości wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego Kołnierowicz stwierdził w suwalskim Radiu 5, że znalazł się wraz z Jarosławem Zielińskim "w ogniu nieuzasadnionej krytyki, w jakiejś nagonce medialnej" w wyniku anonimowych informacji.– Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, uważa, że to jest fair, to może ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej, o majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej. Proszę bardzo – zaapelował do słuchaczy radia.źródło: "Kurier Poranny"