Miała być dymisja, a będzie awans? Małopolska kurator oświaty ma być szykowana na szefową MEN

nna Zalewska nie może uporać się z zagrożeniem strajkiem nauczycieli, jednak pod koniec maja szefowa MEN ma szanse na ucieczkę do europarlamentu. W związku z tym ruszyła giełda nazwisk potencjalnych następców. Jedną z faworytek ma być obecna kurator oświaty w Małopolsce Barbara Nowak.Kontrowersyjna kuratorka może liczyć podobno na rekomendację samego wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Według nieoficjalnych informacji, to jemu Barbara Nowak zawdzięcza nominacje na kuratora oświaty w Małopolsce. Portal Krknews.pl zauważa, że ostatnio, Nowak aktywnie krytykowała władze Warszawy za podpisanie karty LGBT+ Nie wiadomo, na ile spekulacje krakowskich mediów mogą okazać się trafne. Barbara Nowak była jakiś czas temu typowana jako kandydatka na Rzecznika Praw Dziecka, a także jako kandydatka PiS do walki o fotel prezydenta Krakowa.źródło: krknews.pl