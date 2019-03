W korytarzach nazywają go "dobrozmianowcem". Przyłębska wskazała nowego szefa PKW

Grzegorz Jędrejek jest kandydatem na nowego szefa PKW. Obecny przewodniczący Wojciech Hermeliński 29 marca ukończy 70 lat. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

N

owym kandydatem na szefa Państwowej Komisji Wyborczej jest sędzia Grzegorz Jędrejek – wskazała w piśmie do prezydenta prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Jędrejek miałby zastąpić obecnego szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego, który 29 marca skończy 70 lat. Przyłębska określiła Jędrejka jako osobę niezwykle aktywną i dynamiczną. – Uważam, że jest to świetny kandydat. Mam nadzieję, że nie będzie wobec niego stosowana mowa nienawiści i wyszukiwanie haków – powiedziała prezes TK w Polsat News Grzegorzu Jędrejku w korytarzach PKW mówi się "dobrozmianowiec" . Sam sędzia bronił Julii Przyłębskiej , gdy zapytano go o jej decyzje np. odnośnie do składów orzekających.Nie wahał się kandydować do TK po tym, jak trybunał został spacyfikowany przez PiS.– Każdy prawnik się zastanawia nad taką propozycją, ale nie miałem oporów moralnych, żeby taką propozycję przyjąć. Jestem rekomendowany przez PiS, ale nigdy nie byłem członkiem partii politycznej – mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".Grzegorz Jędrejek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego od 27 lutego 2017 roku. Ukończył prawo w 1997 r. i historię w 1998 r na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2002 r. uzyskał stopień doktora, a w 2011 obronił pracę habilitacyjną.Opublikował ponad 200 prac z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i historii prawa. W latach 2003-2017 pracował w Biurza Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Od 2005 r. pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Kandydatura Jędrejka to konsekwencja wieku obecnego przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego. 29 marca ukończy on 70 lat. Kadencja członka PKW trwa dziewięć lat; w przypadku Hermelińskiego trwać będzie do 4 grudnia 2023 r. Jednak jej wygaszenie następuje obecnie między innymi w przypadku ukończenia 70 lat przez członka PKW.Hermeliński jest sędzią TK w stanie spoczynku. Jego miejsce w Komisji zająć musi sędzia TK czynny lub w stanie spoczynku wskazany przez prezes Julię Przyłębską.