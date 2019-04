9 sposobów na niższe OC. Jak skutecznie zawalczyć o niższą cenę obowiązkowego ubezpieczenia samochodu?

Istnieją różne zgodne z prawem sposoby, żeby obniżyć koszt obowiązkowej polisy, jaką musi posiadać w Polsce każdy właściciel samochodu • 123rf.com

Negocjacje

Bezszkodowa jazda

Współwłaściciel

Pakiety

Wypowiedzenie

Miejsce zameldowania

Miejsce parkowania

Sposób płatności

Porównywarka

posób na niższe OC za samochód? Zdjąć nogę z gazu i uważać na drodze. Taką radę usłyszymy z ust niejednego kierowcy. To oczywiście prawda, ale nie cała. Istnieją bowiem najróżniejsze, dodajmy zgodne z prawem triki, żeby obniżyć koszt obowiązkowej polisy, jaką musi posiadać w Polsce każdy właściciel samochodu.Wysokość składki OC zależy od wielu parametrów takich jak model auta, jego przeznaczenie, wiek, i szkodowość. Pod uwagę bierze się zarówno ryzyko wynikające z profilu kierowcy, jak i dotychczasową historię ubezpieczeniową. W zależności od tych czynników kwotę bazową modyfikuje się o odpowiednie zniżki lub zwyżki.Ponieważ z mocy prawa ubezpieczenie OC gwarantuje każdemu ten sam zakres ochrony (można co najwyżej rozszerzać go o płatne usługi), zasada ''droższe OC = lepsze OC'' nie obowiązuje. Dlatego zamiast automatycznie przedłużać polisę z roku na rok warto zorientować się, co zrobić, aby za nią nie przepłacać. Poniżej kilka sprawdzonych sposobów.Ceny, które wyjściowo podają ubezpieczyciele, można negocjować. Najlepiej samemu wyjść z inicjatywą i nie czekać na telefon od agenta ubezpieczeniowego. Targowanie dobrze zacząć kilka tygodni wcześniej przed upływem ważności ubezpieczenia – im bowiem bliżej tej daty, tym mniej atrakcyjne cenowo warunki ubezpieczenia otrzyma kierowca.Najpopularniejszy sposób cięcia kosztów ponoszonych na OC. Nie zawsze mamy wpływ na ten czynnik, ale przynajmniej możemy się postarać. Kierowcy, którzy uniknęli stłuczek i wypadków, mogą otrzymać ofertę tańszą nawet o 65 proc. Najczęściej towarzystwa przyznają 5-10 proc. zniżki za każdy rok bezszkodowej jazdy.Bardzo skuteczny sposób na tańsze ubezpieczenie, szczególnie polecany niedoświadczonym kierowcom. Dopuszczając do udziału we własności samochodu osobę (np. członka rodziny), która korzysta z maksymalnych zniżek z tytułu bezwypadkowej historii, skłaniamy ubezpieczyciela, aby obniżył koszt polisy OC w oparciu o dane współwłaściciela auta.Łączenie produktów ubezpieczeniowych może pomóc w obniżce OC. Towarzystwa preferują bowiem klientów, którzy kompleksowo się u nich ubezpieczają. Jeśli więc przy zakupie OC zdecydujemy się też na ubezpieczenie AC lub NW albo po prostu przeniesiemy polisy od różnych ubezpieczycieli do jednego, możemy liczyć na promocyjną cenę.Firmy stają się hojniejsze dla klienta, gdy ten nieoczekiwanie złoży wypowiedzenie. Towarzystwa ubezpieczeniowe też praktykują ten zwyczaj, zwłaszcza wobec kierowców, którzy mogą pochwalić się bezszkodową jazdą. Jeśli zatem przed upływem końca OC, prześlemy taki dokument, telefon od oferującego specjalną promocję agenta nie będzie dziełem przypadku.Na wycenę ubezpieczenia OC rzutuje też miejsce zameldowania, które nie musi być przecież takie samo jak miejsce zamieszkania. Na ogół osoby, które są zameldowane w mniejszym mieście lub na wsi, płacą niższą składkę. Dlatego, jeśli kierowca pochodzi z małej miejscowości, ale pomieszkuje w dużym mieście, może zmniejszyć opłatę, podając adres zameldowania.Cenę polisy OC kształtuje też miejsce parkowania pojazdu w nocy. To, czy zostawiamy auto na ulicy, w prywatnym garażu czy strzeżonym parkingu, w pewnym stopniu określa prawdopodobieństwo uszkodzenia pojazdu przez nieostrożnych kierowców. Możliwość zmiany miejsca parkowania na bardziej bezpieczne to też trik na zbicie ceny OC.Za OC opłaca się zapłacić w jednej racie. Przy jednorazowym wydatku całkowite koszty mogą być o 10-20 proc. niższe. Znaczenie ma również środek płatności. Płacąc kartą za ubezpieczenie, w niektórych ubezpieczalniach możemy dostać 1-5 proc. zniżki. Często rabaty oferowane są też kierowcom, które wykupią polisę OC przez internet.OC każdy kierowca mieć musi, ale zamiast brać pierwsze z brzegu, lepiej włożyć odrobinę wysiłku i zrobić rynkowy research w poszukiwaniu najtańszej ofert i atrakcyjnych rabatów. Pomogą w tym internetowe porównywarki ubezpieczeń. Taka wyszukiwarka ofert pozwoli też zdobyć wiedzę, która z pewnością przyda się w negocjacjach cen z ubezpieczycielem.