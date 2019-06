Legia Warszawa upokorzona przez... Raków Częstochowa! Stołeczny klub poza Pucharem Polski

Legia Warszawa przegrała z Rakowem Częstochowa. Odpada z Pucharu Polski. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

R





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

aków Częstochowa sprawił kolejną sensację w Pucharze Polski. Po wyeliminowaniu Lecha Poznań, lider 1. ligi teraz wyrzucił za burtę Legię Warszawa. Po dogrywce "Wojskowi" przegrali 1:2 i zakończyli tegoroczną przygodę z rozgrywkami.Kibice Rakowa Częstochowa już w pierwszych minutach meczu z Legią wpadli w euforię. Chwilę po rozpoczęciu gry doświadczony Piotr Malinowski dostał piłkę na prawej stronie, zszedł do środka i uderzył lewą nogą. Wydawało się, że Radosław Majecki zdoła interweniować, ale zaliczył błąd i piłka wpadła do siatki.Na odpowiedź gości czekaliśmy do 30. minuty spotkania. Jakuba Szumskiego z bliska pokonał Michał Kucharczyk. Wcześniej w tej sytuacji futbolówkę stracił Arkadiusz Kasperkiewicz. Po wyrównaniu wyniku "Wojskowi" starali się uzyskać przewagę i rzeczywiście próbowali zaskoczyć rywali.Po zmianie stron Raków opanował sytuację i nie pozwolił Legii zdominować przebiegu rywalizacji. Obie ekipy szukały swoich okazji przy stałych fragmentach gry, jednak do 90. minuty rezultat nie zmienił się i było już jasne – potrzebna będzie dogrywka.W pierwszej części dodatkowego czasu oba zespoły wymieniały ciosy, ale bez oczekiwanych efektów. Bramkę na wagę awansu dla Rakowa zdobył Andrzej Niewulis w 112. minucie meczu. W drugiej połowie dogrywki goście grali w osłabieniu po tym, jak Cafu obejrzał drugą żółta kartkę i wyleciał z boiska.Raków sprawił kolejną sensację, a piłkarze w szatni celebrowali sukces. Jedno zdjęcie ze świętowania klub z 1. ligi pokazał na Twitterze.