"To drużyna gwiazd". Schetyna ujawnił część "jedynek" Koalicji Europejskiej w wyborach do Europarlamentu

Grzegorz Schetyna wyjawił w "Faktach po faktach" w TVN24 część jedynek Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

J

edynką Koalicji Europejskiej w Wielkopolsce będzie Ewa Kopacz. Jerzy Buzek wystartuje z pierwszego miejsca na Śląsku, a Marek Belka – prawdopodobnie – w Łodzi. Grzegorz Schetyna zdradził część jedynek na listach KE do Parlamentu Europejskiego.– Na pewno Ewa Kopacz, będziemy proponować, żeby była liderem listy w Wielkopolsce. Na pewno Jerzy Buzek, który będzie prowadził, jak zwykle, śląską drużynę Koalicji Europejskiej– wyjawił lider PO w "Faktach po faktach" w TVN24 Z kolei Włodzimierz Cimoszewicz – jak określił to Schetyna – ma "wskazanie warszawskie". Szefa Platformy zapytano też, czy Marek Belka otworzy listę w Łodzi. – Będzie także Marek Belka – odpowiedział lider Koalicji Europejskiej i dodał, że na listach KE będzie pięciu byłych premierów.– To będzie świetna reprezentacja, drużyna, która będzie świetnie reprezentować Polskę w PE. Jestem dumny, że udało nam się taką ekipę zbudować. To naprawdę drużyna gwiazd – ocenił Grzegorz Schetyna.Według wcześniejszych informacji Onetu na jedynce KE z kręgu lewicowych polityków ma znaleźć się poza Belką i Cimoszewiczem także obecny wiceprzewodniczący PE Bogusław Liberadzki (okręg zachodniopomorski i lubuski).Na dalszych miejscach mają być Leszek Miller, Janusz Zemke, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (wdowa po Jerzym Szmajdzińskim), wiceszefowie SLD Marek Balt i Andrzej Szejna oraz radny lubelskiego sejmiku Riad Haidar. Z informacji portalu wynikało, że swojej jedynki nie będzie miała Nowoczesna.Na listach według tych doniesień będą wszyscy obecni europosłowie PSL: Jarosław Kalinowski, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman oraz Czesław Siekierski. Kalinowski ma być jedynką KE na Mazowszu, a Hetman w Lubelskiem. W okręgu małopolsko-świętokrzyskim na liście wyborczej ma znaleźć się wiceszef PSL Adam Jarubas.źródło: TVN24