Kaczyński wyjawił, co zrobi ze swoją 13. emeryturą. Odpowiedział tak jako jedyny z PiS

Jarosław Kaczyński ujawnił, co zrobi z 13. emeryturą. Jeśli zapowiadane w Jasionce obietnice wejdą w życie, dodatkowe świadczenia ma dostać łącznie 41 parlamentarzystów. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

J

arosław Kaczyński ustami dyrektora swojego biura poselskiego zadeklarował, na co przeznaczy 13. emeryturę, którą obiecał emerytom jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Prezes PiS jako jedyny z posłów partii zapowiedział oddanie świadczenia.– Przed wyborami do europarlamentu każdy emeryt dostanie dodatkowo 1100 zł brutto (888 zł na rękę) – ogłosił prezes Jarosław Kaczyński na niedawnej konwencji PiS w Jasionce.I choć premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że będą one przeznaczone dla niezamożnych seniorów, okazało się, że mają je dostać także parlamentarzyści . Chodzi o lidera PiS oraz 40 innych posłów emerytów. "Wyborcza" zapytała więc polityków, czy oddadzą trzynastkę. Okazało się, że zwrot jako jedyny z 21 posłów PiS zadeklarował to właśnie Kaczyński."Od samego momentu poinformowania o programie emerytalnych trzynastek Pan Poseł ma zamiar przekazać tę kwotę na cel dobroczynny. Będzie to prawdopodobnie jakaś wiarygodna organizacja zajmująca się prawami i ochroną zwierząt lub np. zbiórka na wykup zwierzęcia przeznaczonego do rzeźni" – odpowiedział "GW" Radosław Fogiel, dyrektor biura poselskiego posła Jarosława Kaczyńskiego Dodatkowe pieniądze mają dostać Jarosław Kaczyński (ma 6,4 tys zł brutto emerytury), Krystyna Pawłowicz – (4514 zł brutto) czy były minister środowiska Jan Szyszko (7,2 tys zł brutto). Z PO świadczenie będzie przysługiwać Iwonie Śledzińskiej-Katarasińskiej (6,9 tys brutto), Ewie Kopacz (4,5 tys zł brutto) czy Henryce Krzywonos-Strycharskiej (6,3 tys brutto).źródło: " Gazeta Wyborcza