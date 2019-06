Magda Gessler wywołała awanturę na Facebooku. Wystarczył jeden komentarz o 500+

Magda Gessler zadrwiła z 500 plus. Poszło o jej komentarz na Facebooku. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

M





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Dyskusja na profilu Magdy Gessler na Facebooku. • Fot. Facebook.com / Magda Gessler

Odpowiedź internautki na wpis Magdy Gessler o 500 plus. • Fot. Facebook.com / Magda Gessler

agda Gessler chętnie odpowiada na wpisy swoich fanów na Facebooku, ale tym razem znana restauratorka włożyła kij w mrowisko. Na jeden z komentarzy zareagowała... drwiąc z rządowego programu 500 plus. Niektórzy byli zbulwersowani wpisem telewizyjnej gwiazdy, ale jedna reakcja pokazała, że sytuację można było potraktować z dystansem."Pobudka! Mam jeszcze eklerki! Zjedlibyście? – zapytała Magda Gessler swoich fanów na Facebooku. Restauratorka dołączyła też zdjęcie smakowitych przekąsek. Pod postem Gessler jak zwykle szybko posypały się komentarze. Nie brakowało głosów, że gwiazda telewizji tylko robi internautom "smaka" przed snem, bo jej wpis pojawił się w portalu społecznościowym chwilę po północy.Gessler tradycyjnie odpowiadała internautom. Nie trzeba jej zachęcać, by włączała się do dyskusji, ale jeden komentarz popularnej restauratorki tym razem wywołał oburzenie części użytkowników."Obawiam się, że w cenie jednej takiej eklerki robię obiad dla siebie i dwóch synów" – napisała jedna z internautek pod postem o eklerkach. Reakcja Gessler była zaskakująca. "500+ już nie ma?" – zapytała. Taka odpowiedź nie wszystkim się spodobała. Niektórzy podkreślali, że reakcja Gessler była "poniżej krytyki". "W sumie jedna dziewczyna miała rację, trochę chamski ten komentarz" – odpisał ktoś inny.Internautka, do której adresowana była odpowiedź związana z 500+, na szczęście podeszła do wszystkiego z dystansem. Przyznała, że lepiej nie poruszać tego tematu publicznie, bo jest "drażliwy". W odpowiedzi zamiast się oburzać zapytała o... przepis na szczupaka w galarecie.