Marzena Paczuska za Macieja Staneckiego. Zmiany w otoczeniu Jacka Kurskiego

Zmiany w zarządzie TVP. • Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

R

ada Mediów Narodowych zdecydowała w czwartek o zmianach w zarządach TVP i Polskiego Radia. Wraz z nimi skończyła się "banicja" Marzeny Paczuskiej, która ma być teraz prawą ręką Jacka Kurskiego.Z zarządu TVP odwołany został Maciej Stanecki, będący do tej pory drugą osobą po prezesie Kurskim reprezentującą telewizję. Do władz spółki powołani zostali Marzena Paczuska (do tej pory doradca zarządu TVP, a wcześniej kierowała redakcją "Wiadomości") i Piotr Pałka (pracował w biurze programowym TVP, zwolniony po dopuszczeniu zespołu Girls on Fire do konkursu Debiutów na festiwalu w Opolu).Oczywiście sam Jacek Kurski nie musiał obawiać się utraty stanowiska. Jak twierdzi portal Wirtualnemedia.pl, roszady w zarządzie związane są z warunkami, jakie Andrzej Duda postawił przy okazji podpisywania ustawy o rekompensacie abonamentowej Zmiany nastąpiły również w Polskim Radiu. Z zarządu odwołano Mariusza Staniszewskiego. Teraz jest on jednoosobowy, a prezesem spółki pozostaje Andrzej Rogoyski.źródło: press.pl