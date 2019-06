"Jeszcze ciepłe". Dulkiewicz pokazała oficjalne logo obchodów rocznicy 4 czerwca

Prezydent Gdańska pokazała logo obchodów 30 rocznicy wyborów 4 czerwca. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta





30. rocznica wyborów 4 czerwca zbliża się wielkimi krokami. Ma być zorganizowana z dużym rozmachem i być symboliczną cezurą dla opozycji, wszakże nieformalnie w jej przygotowanie jest zaangażowany sam Donald Tusk. W takim przypadku nie mogło obyć się bez dobrego logo, które właśnie powstało. Pochwaliła się nim nowa prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz."Już jest. Jeszcze ciepłe logo gdańskich obchodów rocznicy 4 czerwca. Autorem znaku jest Jerzy Janiszewski, twórca legendarnego znaku 'Solidarność'" – napisała na Twitterze Aleksandra Dulkiewicz . Do tej informacji prezydent dołączyła grafikę przedstawiającą wspomniane znak.Zdecydowanej większości komentujących logo się podoba. "Ładnie i nawiązuje do 89 roku", "Bardzo trafione. Super" – to tylko niektóre z opinii na temat nowej grafiki.Warto wspomnieć, że jak na razie nic nie wiadomo o państwowych obchodach 30-lecia upadku komunizmu i odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Inicjatywę w tej sprawie przejęło kilku włodarzy największych miast w Polsce.