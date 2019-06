Fani Kasi Tusk zachwyceni jej nowym postem. Pokazała kadr z rodzinnego spaceru

Kasia Tusk pokazała zdjęcie z rodzinnego spaceru. Internauci zachwyceni. • Fot. Instagram.com / makelifeeasier.pl

atarzyna Tusk już dawno przyzwyczaiła internautów do wyjątkowych zdjęć, które publikuje na swoim Instagramie. Tym razem córka przewodniczącego Rady Europejskiej pokazała fotografię z rodzinnego spaceru, a jej fani wpadli w zachwyt.Profil bloga Katarzyny Tusk "Make Life Easier" na Instagramie obserwuje ponad 300 tys. osób. Nic dziwnego, że jej wpisy błyskawicznie są dostrzegane przez internautów i gorąco komentowane. Tym razem córka Donalda Tuska opublikowała kadr ze spaceru z mężem i psem. Rodzinna sceneria została uwieczniona nad samym morzem. W swoim wpisie Kasia Tusk zamieściła też link do nowego postu na jej blogu.Część internautek w komentarzach zachwycało się pięknym widokiem i okolicą, którą para wybrała na rodzinny spacer. "Myślę że sztuką jest właśnie uchwycenie tych zwykłych momentów życia" – napisała jedna z użytkowniczek. Inne z kolei dopytywały o poszczególne części garderoby blogerki. Szczególną uwagę przyciągnęła kurta Kasi Tusk.Subtelne komunikaty to domena całej rodziny Tusków. Jednym z ostatnich jest krótkie nagranie zamieszczone przez Kasię Tusk na jej InstaStories . Teoretycznie widać na nim tylko przedwiosenny remanent w szefie. Przy tej okazji świeżo upieczona mama pochwaliła się jednak świetną kondycją.