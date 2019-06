Londyn uparcie chce brexitu. Brytyjski parlament odrzucił wniosek o powtórzenie referendum

Brytyjscy parlamentarzyści odrzucili pomysł o ponowienie referendum w sprawie Brexitu. • Prawo autorskie: quickshooting / 123RF Zdjęcie Seryjne

ryzys trwa, ale przynajmniej jedno jest jasne – Brytyjczycy nie będą musieli jeszcze raz iść do urn i głosować za wyjściem lub pozostaniem w Unii Europejskiej. W czwartek parlament odrzucił wniosek o powtórzenie referendum."A więc Brexit!"– zdają się krzyczeć posłowie Izby Gmin, którzy w czwartek odrzucili pomysł deputowanej Sarah Wollaston z Grupy Niezależnych. Posłanka przedstawiła projekt dotyczący powtórzenia głosowania za wyjściem z UE. Projekt odrzuciło 334 deputowanych, a tylko 85 było za.Trwa debata na temat tego, co dalej. Jeśli Wielka Brytania ma opuścić wspólnotę, to w grę wchodzą dwa rozwiązania. Albo parlament przyjmie umowę wynegocjowaną z Brukselą , albo dojdzie do "twardego Brexitu ". Póki co jednak członkowie Izby Gmin zastanawiają się nad odebraniem premier Theresie May mandatu do rozmów z UE.