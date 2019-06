Zofia Czerwińska była świadoma bliskiego końca. Przed śmiercią aktorka zmieniła testament

Zofia Czerwińska zmieniła swój testament przed śmiercią. • Fot. Instagram / Mariusz Szczygieł

ofia Czerwińska była właścicielką majątku wycenianego na około milion złotych. Przed śmiercią zdecydowała się na zmianę testamentu i wskazała nowych spadkobierców.Zofia Czerwińska nie miała żadnej rodziny, dlatego po śmierci jej majątek w znacznym stopniu trafi do jej przyjaciół. Mieszkanie na Powiślu, w którym mieszkała aktorka, najpewniej przypadnie najlepszemu przyjacielowi zmarłej – Mariuszowi Szczygłowi. Czerwińska od blisko 20 lat utrzymywała bliskie relacje z aktorem.– Wszyscy jesteśmy przekonani, że Zosia zapisała mieszkanie swojemu najlepszemu przyjacielowi Mariuszowi Szczygłowi. Przyjaźnili się ponad 20 lat i ona zawsze mogła na nim polegać – mówiła osoba z kręgu znajomych Zofii Czerwińskiej w rozmowie z "Super Expressem".– Zosia chciała się ze mną pożegnać. Mówiła, że zmieniła swój testament. Zorientowała się, że kilka osób, które w nim uwzględniła kilka lat temu, już nie żyje. Chciała, żeby wszystko było załatwione przed operacja – dodaje inny przyjaciel aktorki w rozmowie z tabloidem.Z relacji osób, które rozmawiały z "Super Expressem", wynika, że oszczędności Czerwińskiej oraz pamiątki po zmarłej aktorce zostaną przekazane Domowi Aktora Weterana w Skolimowie. "Balcerkowa" opuściła również swojego psa Zenka, którym obecnie zajmują się jej sąsiedzi.– Była umowa, że zaopiekuję się nim, ale kiedy Zosia była w szpitalu, zarówno poprzednio, jak i teraz on był u sąsiadki i myślę, że chyba już u niej zostanie, ponieważ bardzo zżył się z tamtą rodziną. Raczej nie będę go zabierała do siebie, żeby mu zmieniać warunki – mówiła o czworonogu Beata Kawka. Zofia Czerwińska zmarła nad ranem 13 marca po operacji kręgosłupa, miała 85 lat. O śmierci aktorki poinformował na Instagramie jej wieloletni przyjaciel, Mariusz Szczygieł. Widzowie bardzo dobrze zapamiętali jej role w serialach "Czterdziestolatek", " Alternatywy 4" a ostatnio w "Świecie według Kiepskich".Źródło: "Super Express"