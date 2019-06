"Odważyłam się". Natalia Kukulska po raz pierwszy odwiedziła miejsce śmierci Anny Jantar

Natalia Kukulska po raz pierwszy w życiu odwiedziła miejsce śmierci swojej mamy – Anny Jantar. • Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta

atalia Kukulska przełamała swój lęk i po raz pierwszy w życiu odwiedziła okolice warszawskiego Okęcia, gdzie 39 lat temu rozbił się Ił-62, którym podróżowała jej mama Anna Jantar. "Sensem jest jedynie ocalić od zapomnienia" – napisała wokalistka.14 marca 1980 r. nieopodal lotniska Okęcie doszło do strasznej katastrofy lotniczej, w której zginęła m.in. Anna Jantar . W rocznicę tego wydarzenia miejsce tragedii odwiedziła Natalia Kukulska . Dla piosenkarki było to bezprecedensowe doświadczenie."Kiedyś to musiało nastąpić. Dziś po raz pierwszy odważyłam się pojechać na miejsce katastrofy samolotu, w którym zginęła moja mama. Miejsce to jest upamiętnione pomnikami ofiar i muralem, na którym widnieje portret mojej mamy i kapitana Pawła Lipowczana" – napisała Kukulska na Instagramie.W czasie swojego pobytu w miejscu katastrofy Natalia Kukulska spotkała pewnego mężczyznę, który co roku przychodzi tego dnia pod mural. Opisała to spotkanie w swoim poście."Spotkałam niezwykle taktowanego pana Arka, taksówkarza, którego przyjaciel był pierwszym świadkiem tej tragedii. Przychodzi zawsze tego dnia. Nie odważył się powiedzieć tego, co wie od przyjaciela, gdy spojrzał mi w oczy. Bardzo to doceniam. Tym samym powiedział wszystko" – czytamy we wpisie piosenkarki.W tragedii, w której zginęła również Anna Jantar, śmierć poniosło 87 osób, w tym 10 członków załogi. Tuż przed lądowaniem na Okęciu we wracającym z Nowego Jorku Ile-62 doszło do awarii. Eksplozja doprowadziła do uszkodzenia silników, przez co samolot runął nieopodal lotniska.