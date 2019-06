Nie żyje senator PO Wiesław Kilian. Pochodzący z Ząbkowic Śląskich polityk miał 66 lat

Nie żyje senator Platformy Obywatelskiej Wiesław Kilian. Informację podał Senat na swojej stronie internetowej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ie żyje senator Platformy Obywatelskiej Wiesław Kilian, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji Obrony Narodowej, były poseł – podał Senat na swojej stronie internetowej. W lutym Wiesław Kilian trafił do szpitala.Wiesław Killian urodził się w 1952 roku w Ząbkowicach Śląskich. W latach 70. i na początku 80. XX wieku pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym. W okresie 1984–98 był zatrudniony na stanowisku kierownika Rejonu Obsługi Mieszkańców Wrocław-Stare Miasto, a od 1998 do 2001 r. – dyrektora w spółce "Centrum" we Wrocławiu. Pracował także jako kierownik działu w Urzędzie Miasta Wrocławia – podała strona internetowa Senatu Był posłem na Sejm V i VI kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1998-2002 sprawował mandat radnego Wrocławia w barwach Akcji Wyborczej "Solidarność". Od 2001 do 2002 r. zasiadał w Zarządzie Miasta Wrocławia.źródło: Senat