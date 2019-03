"Jestem lesbijką. Czuję się dyskryminowana". Siatkarka Katarzyna Skorupa dokonała coming outu

Siatkarka Katarzyna Skorupa wyznała w rozmowie z "Wprost", że jest lesbijką. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

– Znam osoby, które nie mogą powiedzieć o swoim homoseksualizmie, bo boją się, że stracą miejsca w swoich reprezentacjach narodowych. W siatkówce działa, agent który zapowiadał, że przygotuje listę lesbijek i osób biseksualnych. Ja pytam: w jakim celu?! Przecież to jest patologia – powiedziała w rozmowie z "Wprost" Katarzyna Skorupa, która po raz pierwszy wypowiedziała się publicznie o swojej orientacji seksualnej.





Uważnie śledzący życie prywatne polskiej siatkarki wiedzą o jej orientacji już od listopada. Wtedy Włoszka Paola Egonu opowiedziała w rozmowie z włoskim "Corriere della Sera" , że po jednej z przegranych zadzwoniła do swojej dziewczyny i rozpłakała się do słuchawki. Egonu wyjawiła wtedy, że jest lesbijką.Z wywiadu nie wynikało, kto jest życiową partnerką ciemnoskórej siatkarki, ale już kilka dni później "La Gazzetta dello Sport" opublikowała zdjęcie 19-letniej Egonu całującej się z 34-letnią Katarzyną Skorupą.



"Niestety w sporcie nie wszyscy są równi"

Do słynnego zdjęcia Skorupa wróciła w rozmowie z "Wprost". Jej zdaniem sytuacja uwieczniona na fotografii była czymś normalnym i nikt nie zwróciłby uwagi na zdjęcie, gdyby całowała się z mężczyzną.



Skorupa czuje się w Polsce jako lesbijka dyskryminowana. – Niestety w sporcie nie wszyscy są równi. Nie mogę powiedzieć, że nie ma w nim dyskryminacji, bo ona jest. (…) Czułam się dyskryminowana i dzisiaj zdarzają się sytuacje, że nadal tak się czuję – wyznała.



Nie chciała jednak zdradzić, w czym dyskryminacja się przejawia. – Nie mogę o tym powiedzieć, bo miałabym kłopoty. To już jest dyskryminacja sama w sobie, że po prostu mam obawy o tym opowiadać – powiedziała w rozmowie z tygodnikiem.Jednocześnie przyznała, że zna sporo lesbijek, które wolą nie dokonywać coming outu, by nie narażać się na utratę sponsora, wyrzucenie z klubu a nawet z kadry narodowej. – W siatkówce działa agent, który zapowiadał, że przygotuje listę lesbijek i osób biseksualnych. Ja pytam, w jakim celu?! Przecież to jest patologia – powiedziała zawodniczka Pomì Casalmaggiore.W niedzielę rozpoczęła się akcja #SportPrzeciwHomofobii . Zdjęcia opatrzone tym hasztagiem w niedzielę zamieściło wielu sportowców – i byłych, i obecnych. Na okładce tygodnika "Wprost" pojawili się wspierający tę inicjatywę Otylia Jędrzejczak i Adam Małysz. Posłanka PiS Anna Maria Siarkowska zaatakowała skoczka . Zamieściła na Twitterze film z dawnym wypadkiem Małysza na skoczni. "Na tym filmie widać, co się dzieje z człowiekiem, jak mu odjedzie lewa narta. Przykre" – napisała.źródło: Wprost