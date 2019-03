500+ na pierwsze dziecko. Kiedy zaczną się wypłaty pieniędzy i kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wypłata 500+ na pierwsze dziecko ma ruszyć w wakacje. • Fot. Patryk Ogorzałek/Agencja Gazeta

"Nowa Piątka" przewiduje poszerzenie programu "Rodzina 500+" o wypłaty na pierwsze dziecko. Rząd zamierza słowa prezesa dotrzymać. Od kiedy więc zacznie wypłacać pieniądze? Kiedy będzie można składać wniosek o wypłatę świadczenia?

Plan wprowadzenia nowych świadczeń socjalnych to pomysł PiS na wygranie wyborów do europarlamentu oraz do parlamentu krajowego. Jednym z założeń programu jest rozszerzenie programu "Rodzina 500+" na pierwsze dziecko



Wypłaty pieniędzy mają ruszyć na początku lipca – takie zapewnienie podjęła w poniedziałkowym wywiadzie w Radiu Zet rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.



Aby dostać pieniądze w pierwszy miesiąc wakacji, wniosek trzeba będzie złożyć na początku lipca. Jak zapewniła Kopcińska, środki będą wypłacane bez zbędnej zwłoki. Oczywiście, rzeczniczka rządu ubezpieczyła się na wypadek, gdyby samorządy (w domyśle te nie rządzone przez PiS) pieniędzy od razu nie wypłacały.



– Oczywiście duża w tym rola samorządów. Liczę na to, że nikt z samorządowców czy miasta Warszawy, Łodzi z której pochodzę, nie będzie opóźniał i utrudniał tych wypłat, bo one są dla nas polityków, tylko dla ludzi. To jest wyrównywanie szans – mówiła.Obiecała również, że w przypadku opóźnień w wypłacie 500 złotych , z pewnością trafią one do świadczeniobiorców w sierpniu.