Prawicowa stacja naśmiewała się z polityka PO. "Dość szyderstw z chorego posła"

oman Giertych bierze w obronę posła PO Zbigniewa Ajchlera, z wystąpienia którego wyśmiewała się parę lat temu Telewizja Republika. Mówiono, że był pod wpływem alkoholu. Teraz wyszło na jaw, że polityk PO jest ciężko chory."Zwrócił się do mnie o wystąpienie na drogę sądową przeciwko Telewizja Republika pan poseł Zbigniew Ajchler. Przed kilku laty stacja ta naśmiewała się z niego sugerując, że był pod wpływem alkoholu podczas wystąpienia sejmowego. Te drwiny Telewizji Republika powtarzane są obecnie przez część mediów w ramach podsumowań kończącej się kadencji. Zapowiadam, że w imieniu mego Mandanta wszystkie tego typu sugestie będę ścigał na drodze sądowej" – napisał Giertych.Mecenas wyjawił też dlaczego TV Republika była w błędzie. Okazuje się bowiem, że Ajchler od ponad 20 lat choruje na Parkinsona. Choroba objawia się m.in. nadmierną ekspresyjnością, co było widać np. podczas wystąpienia posła, z którego śmiali się dziennikarze."Nie chcę publikować zaświadczenia o chorobie, lecz jeżeli którykolwiek z dziennikarzy pragnie się o tym przekonać, to udostępnię zaświadczenie do wglądu w siedzibie kancelarii. (...) Mam nadzieję, że po tej informacji zakończy się fala hejtu, szyderstw i drwin, która spotyka go od pierwszego sejmowego wystąpienia" – kończy swój wpis mecenas Roman Giertych.