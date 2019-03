Doświadczona europosłanka może pójść do Biedronia. W PO dostała niskie miejsce na liście

Wybory do PE. Danuta Huebner może wystartować z list Wiosny Biedronia • Fot. Kuba Ociepa / Agencja Gazeta

Z

list Wiosny w wyborach do PE może startować Danuta Huebner – dowiedział się dziennik.pl. Ponadto wiadomo już, że partia Roberta Biedronia w kampanii wyborczej będzie wspierana przez wiceszefa KE Fransa Timmermansa.Ostateczny kształt list wyborczych Wiosny poznamy 23 marca podczas konwencji partii. Ale już teraz nie brakuje spekulacji, kto ostatecznie może się na nich znaleźć. Dziennik.pl nieoficjalnie ustalił, że z list partii Roberta Biedronia ma szansę wystartować Danuta Huebner, która od dwóch kadencji jest europosłanką Platformy Obywatelskiej.Dlaczego Huebner miałaby znaleźć się na listach Wiosny? Grzegorz Schetyna zaproponował jej czwarte miejsce w Warszawie, co dla tak doświadczonej polityczki jest słabą ofertą. Huebner była pierwszą polską komisarz po wejściu do UE. Aktualnie jest szefową Komisji Spraw Konstytucyjnych PE.Okazuje się też, że partia Biedronia zyskała silnego sojusznika przed majowym głosowaniem. W kampanii wyborczej do PE Wiosnę ma wspierać wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.W poniedziałek Robert Biedroń rozpoczął w centrum Warszawy kampanię swojej partii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zwracał uwagę, że polska delegacja w PE jest jedną z najmniej pracowitych.Lider Wiosny nie ustrzegł się użycia argumentów, które już raz nie spodobały się opinii publicznej. Szef Wiosny kolejny raz skupił się na krytykowaniu konkurencji za... wiek – Nie może być tak, że polska delegacja oprócz tego, że dzisiaj jest najstarszą delegacją, jeśli chodzi o wiek, wśród wszystkich delegacji krajowych, to jest także jedną z najsłabszych jeśli chodzi o pracowitość delegacji – utyskiwał.źródło: dziennik.pl