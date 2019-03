Po karcie LGBT+ Trzaskowski robi kolejny krok. Tworzy ważne stanowisko w ratuszu

Rafał Trzaskowski stworzył nowe stanowisko w warszawskim urzędzie miasta. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

eszcze nie opadł kurz po batalii, jaką rozpętały środowiska prawicowe przeciwko karcie LGBT+ w Warszawie, a już prezydent Rafał Trzaskowski wprowadza kolejne zmiany. Chodzi o rekrutację na stanowisko, które nie ma swojego odpowiednika w żadnym z samorządów."Prezydent m. st. Warszawy ogłosił konkurs na stanowisko pełnomocnika/pełnomocniczki ds. kobiet. Termin składania dokumentów: do 1 kwietnia" – napisała na swoim Twitterze radna Dorota Łoboda. Wraz z wpisem zamieściła także ogłoszenie z wymaganiami oraz obowiązkami pełnomocnika.Przeczytać w nim możemy, że nowy urzędnik ds. kobiet będzie m.in. prowadził okresowe analizy sytuacji społecznej i zdrowotnej mieszkanek Warszawy, monitorował ich dostęp do usług oraz jakość świadczonym im usług publicznych oraz opracowywał i wdrażał programy na rzecz kobiet (zdrowotne, antyprzemocowe, równościowe, kulturalne, edukacyjne).Rafał Trzaskowski po raz kolejny zaskakuje więc liberalizmem. Najpierw postawił na prawa osób o różnych orientacjach seksualnych, podpisując kartę LGBT+ , a teraz chce zadbać o prawa kobiet. Pełnomocnik ds. kobiet to nowy rodzaj urzędnika, który nie ma swojego odpowiednika w żadnym innym samorządzie. Podobnego rzecznika panie mają w wojsku . Ich pełnomocnik ds. równego traktowania pracuje także w rządzie oraz przy "Solidarności".