Gigantyczny odzew na strajk nauczycieli. Szkoły w całej Polsce dopisują się do mapy strajku

Jakie szkoły planują protest od 8 kwietnia? Można to sprawdzić na interaktywnej mapie strajku w szkołach, którą przygotowała organizacja Nie dla Chaosu w Szkole.

becnie w sporze zbiorowym z rządem jest 80 proc. wszystkich placówek oświatowych. W których szkołach nauczyciele są gotowi do strajku? Pokazuje to na bieżąco uzupełniana mapa, którą przygotowała organizacja Nie Dla Chaosu w Szkole. Widzimy na niej szkoły, w których nauczyciele szykują się do strajku.Sławomir Broniarz ocenił, że w strajku pracowników oświaty zapowiadanym na 8 kwietnia może wziąć udział nawet 90 proc. nauczycieli . Udział nauczycieli w proteście może być nawet większy. Trwają referenda w szkołach. Są takie placówki, w których za strajkiem jest 100 proc. pracowników Mapę można uzupełniać na bieżąco tutaj . A tu sprawdzić, które szkoły wezmą udział w strajku 8 kwietnia Nie wiadomo czy wszystkie oznaczone na mapie szkoły wezmą udział w strajku. Ich oficjalną listę poznamy po 25 marca. Wtedy odbędą się ostatnie referenda. By w szkołach doszło do legalnego protestu, muszą one przejść wszystkie etapy zbioru zbiorowego.Zalicza się do nich: składanie żądań (już się zakończyło, 1000 zł podwyżki - red.), rokowania i mediacje oraz referenda strajkowe. Na końcu tego procesu jest strajk, który ma rozpocząć się 8 kwietnia. Jak zapowiedział szef ZNP, będzie to strajk do odwołania. Szerzej o postulatach nauczycieli pisaliśmy tutaj