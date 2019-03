Wiadomo, od kiedy będzie wypłacana 13. emerytura i ile to będzie na rękę

Pierwsze 13. emerytury mają być wypłacane już niebawem. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

odatkowa, 13. emerytura to najnowsza obietnica PiS w ramach "piątki Kaczyńskiego". Jednorazowe świadczenie będzie wypłacane już niebawem. Prezes PiS obiecał emerytom dodatkowe środki równe najniższej emeryturze w Polsce. W rzeczywistości uprawnieni dostaną na rękę znacznie mniej.





Kto dostanie 13. emeryturę? emeryci i renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego,



renciści i emeryci rolnicy,



osoby, które otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne.

Początkowo nie było dokładnie wiadomo, kto otrzyma dodatkowe świadczenie. Jednak wyjaśniła to Beata Szydło, wicepremier ds. społecznych. – Ta emerytura dotyczy także rencistów – powiedziała była szefowa rządu, poproszona o doprecyzowanie, kto będzie uprawniony do otrzymania trzynastej emerytury.Minister Elżbieta Rafalska dokładnie określiła, kto będzie mógł skorzystać z 13. emerytury.Łącznie uprawnionych do pobrania trzynastki ma być niemal 10 mln osób, a dokładnie 9 mln 720 tys. osób. Pierwsze 13. emerytury będą wypłacane już od 1 maja.



13. emerytura - ile to na rękę?

13. emerytura wyniesie dokładnie tyle ile najniższa emerytura, czyli 1100 zł brutto. Na rękę będzie to 888,25 zł, czyli mniej niż w przypadku najniższego świadczenia (934,60 zł). Koszt dla budżetu państwa będzie ogromny – 10,7 mld zł. Takie dane podała minister pracy. I to nie raz. Ale w każdym następnym roku. Tak wynika z zapowiedzi prominentnych polityków PiS.



– Zrobimy to w tym roku, i zrobimy wszystko, żeby uczynić to także w przyszłym i w następnym – zapowiedział Jarosław Kaczyński w czasie konwencji Prawa i Sprawiedliwości w podkarpackiej Jasionce.Być może wątpliwość w wypowiedzi prezesa wynika z niepewności co do zwycięstwa PiS w wyborach parlamentarnych. W projekcie ustawy jest zapis o jednorazowym świadczeniu, ale odnosi się do jednorazowego w roku. W kolejnych latach dodatkowa emerytura także ma być wypłacana.Wątpliwości, komu przysługuje świadczenie, także już się pojawiły. W projekcie ustawy pojawił się błąd, który wyłączył ze świadczeniobiorców Polki, które korzystają z pieniędzy w ramach Mama4+ . Jednak błąd ma zostać naprawiony, co sprawi, że z budżetu będzie na to przeznaczonych o 65 mln zł więcej środków.