Wiadomo, kiedy dokładnie rozpocznie się astronomiczna wiosna. Wyznacza to równonoc wiosenna

nocy z 20 na 21 marca słońce przechodzi w tzw. punkt Barana – jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim i przez następne pół roku półkula północna jest przez nie mocniej oświetlana. To wyznacza początek astronomicznej wiosny. Kalendarzowa wiosna rozpocznie się 21 marca.W nocy z 20 na 21 marca słońce przechodzi w tzw. punkt Barana – jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim i przez następne pół roku półkula północna jest przez nie mocniej oświetlana. To wyznacza początek astronomicznej wiosny. Kalendarzowa wiosna rozpocznie się dzień później: 21 marca.Według naszego czasu równonoc wiosenna przypada 20 marca, o godzinie 22:58. W dniu, w którym przypada równonoc, centrum tarczy słonecznej obecne jest tak samo długo nad i pod horyzontem. Równonoc wiosenna to obecnie motyw przewodni wyszukiwarki google.Promienie słoneczne padają wtedy prostopadle na równik i są równocześnie styczne do powierzchni Ziemi przy biegunach. Od tej pory jednak przez pół roku biegun północny będzie bliżej Słońca niż biegun południowy.W czasie pierwszego dnia astronomicznej wiosny obchodzimy między innymi Dzień Wagarowicza. Tradycją od wielu lat jest też topienie Marzanny, które według wierzeń pomaga w odpędzeniu zimy i przywołaniu wiosny.Od tego czasu jeszcze przez około trzy miesiące będziemy mogli cieszyć się coraz dłuższym dniem aż do początku lata . Potem dzień będzie coraz krótszy przez kolejne sześć miesięcy.