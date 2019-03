Oburzenie w Rosji na decyzję Dudy. Putin nie dostał zaproszenia na obchody wybuchu II wojny światowej

Zaproszenia dla Władimira Putina zabrakło. • Fot. Kamil Gozdan / Agencja Gazeta

ozesłano już zaproszenia dla głów państw na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Andrzej Duda nie zaprosił jednak przywódcy Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. MSZ Rosji wyraziło z tego powodu "zdumienie".Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że zaproszenia rozesłano do członków Unii Europejskiej, NATO, a także do krajów Partnerstwa Wschodniego. Zaproszono nawet prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę . Jednocześnie Spychalski przyznał, że "klucz zaproszeń na obchody rocznicy nie był historyczny, ale współczesny", z czego może wynikać brak zaproszenia dla Putina."MSZ Rosji wyraziło swoje zdumienie po zapoznaniu się planem obchodów II wojny światowej" – tak na tę informację zareagowała rosyjska dyplomacja. Rosjanie zarzucają Polsce "ignorowanie logiki historycznej" oraz próbę "przekształcenia wrześniowych obchodów w potajemne spotkanie".Podkreślają także, że ich kraj miał decydujący wkład w pokonanie hitlerowskich Niemiec, a także w wyzwolenie Polski. Brak zaproszenia dla Władimira Putina znajdzie się – jak twierdzi rosyjskie MSZ – "na sumieniu obecnych polskich władz".Do ostatniej wizyty Putina na obchodach w Polsce doszło 10 lat temu. To wtedy padły słynne słowa Lecha Kaczyńskiego skierowane do przywódcy Rosji na temat agresji na Gruzję, do której doszło w 2008 roku.źródło: rp.pl