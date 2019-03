"Żegnam się z telewizją i zawodem". Szaranowicz kończy pracę z powodu choroby

Włodzimierz Szaranowicz odchodzi z zawodu dziennikarza z powodu choroby. • Fot. Alina Gajdamowicz / Agencja Gazeta

opularny komentator sportowy Włodzimierz Szaranowicz kończy pracę dziennikarską. – Żegnam się z telewizją i zawodem – zapowiedział w wywiadzie w TVP Sport. Szaranowicz wyjaśnił, że przyczyną są problemy zdrowotne, które zauważył już cztery lata temu. Dziennikarz obchodzi 21 marca okrągłe 70. urodziny.– Nagle zacząłem wolniej kojarzyć, nie znosiłem stresu, uciekałem przed nim. To się nie łączyło z życiem dziennikarskim, które mnie regenerowało, tylko z tym życiem dyrektorskim – tłumaczył w rozmowie z TVP Sport . Jednak nie podjął się oceny tego, co mogło przyczynić się u niego do rozwoju choroby w ostatnich latach.– Nie znam na tyle jej źródeł. To może być genetyczne. Przypominają mi się teraz pewne zachowania mamy, która nie była tego świadoma, a najprawdopodobniej na nią cierpiała. Ja nie chciałbym nikogo obwiniać, bo to zbyt proste – zastanawiał się.Jak się wyraził, często czyta o ludziach, którzy dostają impuls i muszą zwolnić, bo "organizm daje poważny sygnał, że to koniec żartów". – Ja się ostatnio dziwnie czuję – wyjaśnił. Dodał, że jego słabsza dyspozycja była widoczna w programach, w których brał udział.– Po ostatnim moim występie w studiu kilka osób zwróciło uwagę, że owszem, byli ciekawi moich uwag i tu się nie zawiedli, natomiast później byli zdziwieni tym, że jak już powiedziałem sentencje i puentę, to wyglądało to tak jakbym po prostu zakończył udział w programie – wspominał Włodzimierz Szaranowicz.Dziennikarz jest związany z TVP od 1977 roku. Wcześniej pracował w Polskim Radiu. Od 1980 r. komentował dla telewizji publicznej wszystkie letnie i zimowe igrzyska olimpijskie – poza tymi w Los Angeles w 1984 r. W lutym 2018 r. na zakończenie transmisji z drużynowego konkursu skoków narciarskich na igrzyskach w Pjongczangu Szaranowicz zapowiedział, że to jego ostatnie zimowe igrzyska w roli wysłannika TVP Specjalizował się w koszykówce, lekkiej atletyce, skokach narciarskich i wielu innych dyscyplinach sportu. W 2009 roku został dyrektorem TVP Sport, z której to funkcji zrezygnował w 2017 r. Włodzimierz Szaranowicz jest też laureatem Telekamer i Wiktorów. W 2013 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.źródło: TVP