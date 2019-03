Po tym filmie zaczniesz panicznie bać się psów. "Wilkołak" to polski horror z prawdziwego zdarzenia

"Wilkołak" to horror Adriana Panka, który zdobył Złotego Lwa za reżyserię • Fot. Łukasz Bąk / Materiały prasowe

H

asło "polski horror" jednych elektryzuje, drugich odstrasza. Z "Wilkołakiem" sprawa jest bardziej skomplikowana, bo nie jest utrzymana w konwencji amerykańskiej. Reżyser, który zgarnął za niego nagrodę na festiwalu w Gdyni, łączy różne gatunki, ale na elementy paranormalne nie mamy co liczyć. Co nie znaczy, że seans nie będzie przypominać najgorszego koszmaru.

Jest mroczny pałac w lesie, jest klimat • Fot. Łukasz Bąk

Polscy twórcy coraz śmielej kręcą horrory i przestają traktować je jako dzieła mało ambitne. W ostatnich latach dostaliśmy m. in. krótkometrażowy slasher "Zacisze" oraz długometrażowy film jak "Córki Dansingu" czy " Wieża. Jasny dzień ". "Wilkołakowi" bliżej do debiutu Jagody Szelc, którym również zachwycali się krytycy. Reżyser Adrian Panek tchnął powiew świeżości nie tylko w ten niszowy gatunek, ale i polskie kino w ogóle.Już sam punkt wyjścia filmu zapewnia podstawy do niezłego dreszczowca. Bohaterami są dzieci, które zostały wyzwolone z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Trafiły do opuszczonego pałacu w głębi lasu, który posłużył im za sierociniec. "Sielanka" zostaje przerwana przez stado wygłodniałych obozowych wilczurów, które teraz osaczają ich tymczasowy dom. Dzieciaki są znów uwięzione i muszą walczyć o przetrwanie.



Zarys fabuły brzmi przerażająco i pobudza wyobraźnię. To nie jest jednak film, o którym myślicie ("Władca much" z krwiożerczymi zmiennokształtnymi pożerającymi dzieci w pasiakach). Spodziewanej jatki nie ma tu prawie wcale, choć nagryzionych zwłok i scen z ich konsumpcją też nie brakuje.

Już sam las dodaje +10 do strachu w horrorze • Fot. Łukasz Bąk

W jedną z ról wcieliła się Danuta Stenka, ale to dzieciaki grają pierwsze skrzypce • Fot. Bart Babiński

Władek (Kamil Polnisiak) jest małym intrygantem, który zagrał tak przekonująco, że każdy widz go znienawidzi • Fot. Łukasz Bąk

Reżyser stawia na klaustrofobiczny, wręcz paranoiczny nastrój, a nie na latające flaki. Symuluje zachowanie wystraszonych dzieci w ekstremalnych warunkach, które często postępują irracjonalnie i irytują. Nie można ich winić za głupie decyzje: trafiły z deszczu pod rynnę. Są głodne, dziczeją. Jak te psiska z piekła rodem. I tu pojawia się problem: kto jest bardziej zwierzęcy?Eksperyment nie powiódłby się, gdyby nie dziecięcy aktorzy i ich 20-letnia opiekunka (Sonia Mietielica). Wypadli wyśmienicie i bezpretensjonalnie. A mieli do odegrania niekiedy bardzo odważne sceny np. upicia się alkoholem. Reżyser wykonał tytaniczną pracę, bo można się domyślić jak trudno kręci się filmy z dziećmi albo z psami. A co dopiero, jeśli występują na jednym planie."Wilkołak" jest surowy, ciężki i korzysta z oszczędnych środków wyrazu. Groza potęgowana jest naprawdę świetną i klimatyczną ścieżką dźwiękową skomponowaną przez Antoniego Łazarkiewicza. Wiele amerykańskich horrorów może pozazdrościć tak wspaniałej muzyki, która również zapewniła nagrodę w Gdyni Ze straszakami zza oceanu kojarzą się jumpscare'y, czyli te niespodziewane momenty, w których aż podskakujemy na fotelu. W "Wilkołaku" o dziwo też są i to naprawdę nowość w polskim kinie - aż się dziwnie to ogląda. Fani takich horrorów będą przynajmniej pod tym względem ukontentowani.Niestety reżyser czasem z nimi nieumiejętnie przesadza (ileż razy może wyskakiwać zza winkla ten przeklęty wilczur? Odpowiedź: dużo). Interpretuję to jednak jako ekranizację koszmarów sennych, w których takie chore akcje często się zdarzają. A jeśli mamy stracha, gdy widzimy na ulicy ujadającego psa, to przez ten film fobia może się pogłębić."Wilkołaka" trudno jednoznacznie sklasyfikować i do czegokolwiek porównać. Wszystko przez eklektyczną formę. Mamy do czynienia zarówno z dramatem psychologicznym, jak i filmem wojennym o Holocauście, ale motorem napędowym jest estetyka kina grozy. Co ciekawe, pojawiają się nawet elementy... baśniowe.Zawarte w nim metafory odkrywamy z satysfakcją, ale zadaje też filozoficzne pytania do rozważań po seansie. Nawet jeśli pod drodze zalicza kilka potknięć i nie jest rasowym horrorem, to czegoś takiego w polskim kinie jeszcze nie było.