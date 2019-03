Kempa zwymyślała lidera nauczycielskich związków. Odpowiedź przyszła szybko

Beata Kempa nazwała szefa ZNP Sławomira Broniarza karierowiczem. Związek odpowiedział już minister na Twitterze. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

– Myślę, że to jest karierowicz w związkach. To jest osoba, która w pierwszej kolejności myśli o zbliżających się w ZNP wyborach. Jemu tego typu promocja jest potrzebna – tak oceniła Beata Kempa szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. Na odpowiedź związku nie trzeba było długo czekać.Nauczyciele domagają się 1000 zł podwyżki pensji zasadniczej . W innym przypadku nie ma mowy od odstąpienia od strajku, który zapowiadany jest na 8 kwietnia. Może w nim wziąć udział nawet 90 proc. nauczycieli – szacuje Sławomir Broniarz.Beata Kempa oceniła, że dobrze iż doszło do spotkania Andrzeja Dudy z Mateuszem Morawieckim dotyczącego oczekiwań nauczycieli. To zdaniem minister "pokazuje, że trwa dyskusja na temat zarobków nauczycieli".– Liczę na mądrość i rozsądek wszystkich stron. Mam nadzieję, że pan Broniarz w końcu przestanie się zachowywać w tak nieodpowiedzialny sposób. Wszyscy wiemy, że jest mu to potrzebne do jego osobistej kariery. Nie wierzę w jego dobre intencje – skomentowała Kempa w Polsat News.Zdaniem wiceprezes Solidarnej Polski, głosu w sprawie nie powinni zabierać politycy opozycji, gdyż w czasie swoich rządów "nic nie zrobili dla polskich nauczycieli".Na słowa o Sławomirze Broniarzu odpowiedział już na Twitterze Związek Nauczycielstwa Polskiego. "Prosimy kandydatów do europarlamentu, aby w czasie prowadzenia kampanii wyborczej nie wykorzystywali do celów politycznych protestu" – napisał ZNP.We wpisie dodano, że strajk jest protestem środowiska oświaty, a świadczy o tym fakt, że w spór zbiorowy weszły licea Pierwszej Damy i wiceministra MEN.źródło: Polsat News