Bieniuk ujawnił niepublikowane zdjęcia syna. Na jednym znalazła się Anna Przybylska

arosław Bieniuk opublikował na Instagramie wyjątkowy post z okazji urodzin swojego najmłodszego syna. Były piłkarz pokazał niepublikowane dotąd zdjęcia. Na jednym z nich znalazła się Anna Przybylska."Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, ale przede wszystkim, dzień urodzin mojego małego bohatera. Jan kończy dzisiaj 8 lat! Kochamy Cię synku!" – napisał Jarosław Bieniuk na Instagramie. W swoim poście dodał zbiór zdjęć z przeszłości, na których widać jego synka.Jedna fotografia okazała się jednak wyjątkowa, bowiem w kadrze znalazła się Anna Przybylska Na zdjęciu widać, jak dla żartu wsiadła do dziecięcego wózka. Aktorka zmarła w 2014 r. była partnerką Bieniuka, który po jej śmierci został sam z trójką małych dzieci.Pod wpisem Bieniuka szybko pojawiły się komentarze z życzeniami dla jego synka, a także nawiązaniami do Przybylskiej. "I to jest cala mama" – oceniła jedna z internautek. Takich opinii jest więcej. Użytkownicy portalu praktycznie zgodnie twierdzą, że syn Bieniuka jest podobny do swojej mamy.Anna Przybylska w chwili śmierci miała zaledwie 36 lat. Przegrała walkę z rakiem. Wcześniej informowano, że jest ciężko chora. Domyślano się, że choroba, o której poinformowała, to nowotwór. W sierpniu 2013 roku przeszłą operację usunięcia guza trzustki.