Często czujesz się przytłoczony światem i emocjonalnie wypruty? Możesz być osobą wysoką wrażliwą

zujesz mocniej? Jesteś bardzo emocjonalny? Czasem płaczesz bez powodu? Uwielbiasz wszystko, co piękne? Możesz być osobą wysoką wrażliwą.

– Wystarczy, że zobaczę na ulicy bezdomnego albo zobaczę zdjęcie z rzeźni na Facebooku. Wtedy się zaczyna. Wyobrażam sobie cierpienie tego człowieka, który nie ma dokąd wrócić i musi spać na brudnej ulicy oraz zwierzęta, które boją się i przeżywają przed śmiercią prawdziwy koszmar. Mam łzy w oczach, nie mogę przestać o tym myśleć, tracę cały dobry humor. Każdy telewizyjny news o jakiejś tragedii jest dla mnie koszmarem, bo wczuwam się w emocje ludzi, którzy ją przeżyli – opowiada Edyta.



Wrażliwość? Tak, ale do potęgi n-tej. To tak zwana wysoka wrażliwość – naturalna cecha determinowana genetycznie, która występuje u zaledwie 15-20 procent ludzi na świecie, zarówno introwertyków, jak i ekstrawertyków.



Osoby wysoko wrażliwe widzą i czują świat zupełnie inaczej. W ciągu sekundy przyswajają bowiem znacznie więcej bodźców niż inni. Bardziej obrazowo? Mózg osoby wysoko wrażliwej (OWW) jest jak siatka, która przepuszcza znacznie więcej informacji niż mózgi-siatki innych ludzi.





Jesteś często emocjonalnie wyczerpany

Brzydzisz się przemocą i okrucieństwem wszelkiego rodzaju

Masz małą tolerancję na hałasy i ostre światło

Jesteś bardzo wrażliwy na piękno





Stres i nadmiar obowiązków Cię przytłacza

Nie znosisz być obserwowany





Często się izolujesz

Czujesz się niezrozumiany

Jak napisał kiedyś brytyjski poeta David Jones, "odczuwanie wszystkiego tak mocno to zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo". We współczesnym świecie – głośnym i przeładowanym bodźcami – osobom wysoko wrażliwym jest wyjątkowo ciężko. To jednak nie znaczy, że ich życie musi być koszmarem – zwłaszcza, że odczuwają oni mocniej także pozytywne emocje.Osoby z wysoką wrażliwością muszą po prostu zaakceptować swoje intensywne odczuwanie i żyć zgodnie z własnym rytmem. Unikać sytuacji i rzeczy, które budzą w nich dyskomfort i skupiać się na tym, w czym są dobrzy i co sprawia im radość. Wtedy mogą rozwijać swój potencjał, a ten jest naprawdę olbrzymi.Myślisz, że możesz być OWW? Oto 8 cech, które mogą o tym świadczyć. Nie znaczy to jednak, że osoba z wysoką wrażliwością musi mieć je wszystkie. Warto pamiętać, że u każdego może to wyglądać nieco inaczej.Kontakty z innymi ludźmi potrafią być dla osoby z wysoką wrażliwością trudne. Dlaczego? Absorbuje ona bowiem emocje innych ludzi, co oznacza, że udzielają jej się zarówno dobre, jak i złe nastroje towarzyszy. OWW intuicyjnie i automatycznie wyczuwa, że ktoś ma problem lub czuje się źle, nawet jeśli inni ludzie tego nie widzą.To jednak potrafi męczyć. Zwłaszcza, kiedy tego rodzaju wrażliwość łączy się z empatią. – Intuicyjnie czuję to, co ludzie czują w danym momencie – wszystko co dotyka innych, dotyka mnie. Jestem dobrym słuchaczem, przyjaciele często mi się zwierzają, bo potrafię ich zrozumieć – opowiada Edyta.I podkreśla, że po rozmowie z przyjaciółką o jej problemach, jest emocjonalnie wyczerpana. – Czuję się zupełnie wydrążona. Mimo że siedziałam przez dwie godziny w kawiarni, czuję się, jakbym przebiegła maraton – mówi.Na forach internetowych poświęconych osobom z wysoką wrażliwością często pojawiają się komentarze dotyczące przemocy. OWW mocno reagują nie tylko na akty okrucieństwa, których są świadkami, ale także na przemoc w filmach, książkach czy grach komputerowych.– Najbardziej nie mogę znieść scen, w których ktoś kogoś dusi. Wyobrażam sobie, co czuje duszona osoba i jest mi niedobrze – mówi Edyta. I dodaje, że kiedyś... zwymiotowała po "Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną", do której obejrzenia przekonała ją koleżanka. – Nigdy więcej nie obejrzałam już horroru – mówi.OWW podobnie reagują zresztą na informacje o strzelaninach, wypadkach czy okrucieństwie wobec zwierząt. Takie przemocowe obrazy docierają do nich znacznie intensywniej, niż do innych ludzi, lepiej więc ich unikać.Każdy zewnętrzny bodziec uderza w OWW z całą mocą. Oznacza to, że takie osoby mogą czuć się źle w tłumie, głośnym klubie czy rozświetlonej jarzeniówkami sali.Osoba wysoko wrażliwa głośniej usłyszy także ryk motoru za oknem i bardziej intensywnie poczuje zapach benzyny na stacji benzynowej. I w drugą stronę: śpiew ptaków czy woń wiosennych kwiatów również trafią do niej szybciej i mocniej. Dlatego OWW często uwielbiają naturę i lubią odpoczywać na jej łonie.Sztuka jest dla Ciebie lekiem na każde zło. Uwielbiasz muzykę lub obrazy, a ich piękno uderza w ciebie często jak grom z jasnego nieba. Do tego stopnia, że możesz mieć łzy w oczach, słuchając wyjątkowo ładnego utworu.To zdecydowanie dobra strona wysokiej wrażliwości. Intensywne odczuwanie łączy się jednak również z tym, że kiedy oglądasz smutny film (w którym ktoś chociażby umiera), jesteś osobą, która w kinie płacze najgłośniej.– Smutne filmy czy książki mnie miażdżą. Kiedy ktoś umiera, czuję się, jakby mnie to osobiście dotknęło. Przeżywam to około tygodnia, nie potrafię przetrawić treści. Dlatego wolę raczej komedie – mówi Ania.Osoby z wysoką wrażliwością źle radzą sobie w sytuacjach, kiedy mają dużo do zrobienia. Nie umieją pracować pod napięciem i presją czasu. Kiedy w pracy dostają więc do wykonania dużo zadań, doświadczają znacznie większego stresu niż inne osoby.Deadline'y ich nie motywują. OWW szybko stają się sfrustrowane i nerwowe, co odbija się na ich pracy. Niestety niekorzystnie. Kiedy ktoś stoi im z batem nad głową, są znacznie mnie efektywne, a rezultat ich pracy jest gorszy niż zwykle.Osobom z wysoką wrażliwością często wydaje się, że są obserwowane i oceniane przez innych ludzi. W restauracji, autobusie, na ulicy – często mają wrażenie, że ktoś krytycznie na nie patrzy: na wygląd, strój lub zachowanie.Z tego powodu OWW są bardzo wyczuleni na swoim punkcie. W miejscach publicznych zawsze są świadomi tego, jak wyglądają i co robią. Nie mogą bowiem znieść myśli, że ktoś mógłby ich skrytykować – nawet jeśli absolutnie nikt nie zwraca na nich w danej chwili uwagi.A co jeśli ktoś naprawdę obserwuje OWW? Szef, ochroniarz w sklepie, pasażer pociągu? Wtedy osoba z wysoką wrażliwością odczuwa nie tylko olbrzymi stres, ale i złość. Niewykluczone, że może wybuchnąć, a swój gniew wyładować na innych.Kiedy OWW przytłacza zbyt wiele bodźców, wycofują się na chwilę ze świata. Ciężki dzień lub tydzień tak ich wykańcza, że wolne chwile spędzą raczej samotnie niż na spotkaniach z przyjaciółmi. Potrzebują bowiem spokoju.OWW najlepiej odpoczywają we własnym domu lub na wyjeździe na łono natury, niż na aktywnych wycieczkach. Wyłączony telefon, zaciągnięte zasłony, cisza – to dla nich regeneracja z prawdziwego zdarzenia. Kiedy poczują się lepiej, wrócą do życia. Ich przyjaciele i rodzina powinni tę ich chwilową izolację uszanować.Wiele osób Cię nie rozumie – śmieje się, kiedy głośno podskakujesz na sygnał telefonu, obraża się, kiedy mówisz, że nie masz ochoty iść do klubu i często nazywa Cię "drama queen", czyli dosłownie królową "dramatu". Ludzie mogą ocenić Cię jako jako bojaźliwego introwertyka, który nie lubi ludzi.To częste odczucia osób z wysoką wrażliwością. OWW mają wrażenie, że są dziwni i coś jest z nimi nie tak.– Często myślałam, że jestem dziwna albo nienormalna. Mam bardzo niepodzielną uwagę i ciągle mi się wydawało, że jestem "zepsuta". Ale natknęłam się w księgarni na książkę "Wysoko wrażliwi" [autorstwa Elaine N. Aron – red.], która pięknie wytłumaczyła, skąd te moje zachowania się biorą. Teraz czuję się znacznie lepiej, bo wiem, że "zepsuta" nie jestem – mówi Ania.Z osobami z wysoką wrażliwością jest bowiem wszystko w porządku, obojętnie co mówią inni ludzie i co sami często myślą. Po prostu czują mocniej.