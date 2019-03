Wszystkie kobiety Barona. Doniesienia o związku z Wieniawą to żadna nowość

Związki Barona są dosyć burzliwe. • Fot. facebook.com/alekbaron

O

tym, że Julia Wieniawa ma nowego partnera, portale plotkarskie rozpisywały się od kilku tygodni. Podejrzenie padło na muzyka Aleksandra Barona z zespołu "Afromental" Z początku celebrytka zaprzeczała, jednak po opublikowaniu kilku zdjęć trudno już opowiadać o "przyjacielskich spotkaniach". Do tej pory media skupiały się właśnie na Wieniawie. Jednak historia związków Barona jest o wiele barwniejsza.Do tej pory, media mogły pisać o jednym poważnym związku Julii Wieniawy z aktorem Antonim Królikowskim. Teraz, zdjęcia paparazzi pokazują, że tym razem wybrankiem jest Baron, muzyk zespołu "Afromental" , znany też z zasiadania w jury popularnego programu "The voice of Poland".I to właśnie on może się "pochwalić" o wiele bardziej burzliwym życiem osobistym. Muzyk w ostatnich latach nie narzekał na brak burzliwych romansów.Jedną z partnerek Barona była aktorka Ola Szwed. Para była ze sobą przez półtora roku, jednak związek nie przetrwał dlatego, że Oli zależało podobno na tym, by wrócić do byłego. Kolejną partnerką, której muzyk nawet się oświadczył, była Katarzyna Grabowska. Narzeczona zerwała jednak zaręczyny kilka tygodni później po tym, jak pojawiły się zdjęcia kolacji, którą Baron spędził z Edytą Górniak.W 2015 roku media obiegła informacja, że Patrycja Kazadi i Baron są parą. Plotki pojawiły się, kiedy para została przyłapana w Los Angeles. Choć oficjalnie prowadząca "You Can Dance" świętowała w gronie najbliższych swoje urodziny, to i tak media doszukiwały się we wspólnym wylocie historii miłosnej.Muzyk miał też krótki romans z Joanna Opozdą, aktorką znaną z serialu "Pierwsza miłości. Jednak ta znajomość skończyła się dosyć szybko. Ostatecznie Aleksander Baron zaręczył się z Czariną Russel, która jest członkinią zespołu Hansa Zimmera. To właśnie podczas jednego z koncertów Baron miał okazję poznać dziewczynę i właśnie przy identycznej okazji postanowił się jej oświadczyć.Jak widać, ten związek może skończyć się jak wszystkie poprzednie.