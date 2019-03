"Już po żałobie?". Adamowicz celnie odpowiedziała hejterom, którzy nazywają ją "wesołą wdówką"

Magdalena Adamowicz wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na start w wyborach do Europarlamentu. • Fot. Kamil Gozdan / Agencja Gazeta

W

dowa po zmarłym prezydencie Gdańska w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" wyjaśniła motywy publicznej działalności podjętej po śmierci męża. Zdaniem Magdaleny Adamowicz zawsze znajdą się tacy, którzy będą podawać w wątpliwość jej intencje.– Cokolwiek zrobię ja, czy w przyszłości nasze córki, to zawsze znajdzie się kilku takich, którzy stwierdzą, że to "dzięki zmarłemu mężowi czy tacie". Nie mam do nich żalu, choć bardzo to boli – powiedziała Magdalena Adamowicz w rozmowie z "Wyborczą" Żona Pawła Adamowicza wspominała chwile po śmierci męża, gdy rozum podpowiadał jej, że nie może milczeć, musi wyjść do ludzi. Wtedy doświadczyła negatywnych emocji.Wiele razy czytała komentarze, w których ludzie nazywali ją "wesołą wdówką", pytali" "co, już po żałobie?". – (…) wiele osób pisze również, jak powinnam się zachowywać, jak żyć, co mówić, co robić. Traktują mnie i moje córki jak zakładników żałoby. Widziałam wiele komentarzy, filmów czy też "memów" związanych z obchodzeniem przez nas żałoby – wspominała.– Udzieliłam dwóch wywiadów i oprócz wyrazów wsparcia, otuchy i solidarności pojawił się straszny hejt. Mowa nienawiści skierowana w moją rodzinę. To jeszcze bardziej uświadomiło mi potrzebę rozpoczęcia batalii, walki z przyzwoleniem na takie zachowanie. Powiedzenia głośnego 'nie – nie zgadzam się!' – tłumaczyła.Przypomniała sobie wywiad z mężem w "Magazynie Pomorskim" , w którym wyjawił największe marzenie na 2019 rok: "aby prodemokratyczne i proeuropejskie siły wygrały wybory parlamentarne i europejskie". I właśnie to wyznanie Pawła Adamowicza przeważyło. Dlatego zdecydowała się przyjąć propozycję Koalicji Europejskiej.– Miałam też propozycję z inne strony. Ale siłą napędową byli zwykli ludzie, ich wsparcie oraz ich historie. Za to zawsze będę dziękowała. Nie ma nic ponad solidarność i prawdziwą empatię. One nas chronią przed nienawiścią – wyjaśniła.O problemie hejtu na Magdalenę Adamowicz pisała szerzej w naTemat Aneta Olender. Z tekstu wynika, że M. Adamowicz "zawiodła" niektórych Polaków, gdyż nie zachowała się jak stereotypowa wdowa.źródło: " Gazeta Wyborcza