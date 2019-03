Pereira znika z nowego programu po... tygodniu. "Nie radził sobie z prowadzeniem"

Samuel Pereira został odsunięty od prowadzenia programu w przedpołudniowym paśmie Polskiego Radia24 już po tygodniu. • Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta

amuel Pereira, redaktor naczelny serwisu TVP.info, nie będzie już prowadzić przedpołudniowego pasma w Polskim Radiu 24. Zadebiutował jako gospodarz programu w godz. 10-12 zaledwie przed tygodniem.Pereira miał prowadzić program w poniedziałki i piątki. I w poniedziałek rzeczywiście był jeszcze na antenie, ale zastąpił go dziennikarz Polskiego Radia 24 Krzysztof Grzybowski. "Press" zapytał jednego z dziennikarzy programu, dlaczego Pereira tak szybko odchodzi. – Nie radził sobie z prowadzeniem programu – powiedział reporter PR 24.– Wczoraj (w czwartek – red.) w rozmowie z dyrektorem Pawłem Piszczkiem porozumieliśmy się co do innej formy obecności na antenie PR24. Nie ukrywam, że nowa formuła bardziej mi odpowiada – skomentował Pereira w rozmowie z "Pressem" Samuel Pereira należy do najbardziej zaangażowanych politycznie dziennikarzy Telewizji Polskiej. Broni partii rządzącej i dokłada opozycji, zgodnie z twardą linią polityczną TVP Info."Niech ludzie finansują co chcą - ich pieniądze ich sprawa, ale to nie zmienia faktu, że ECS od lat nie zajmowało się promocją polskiej historii, tylko realizowaniem niemieckiej polityki historycznej. Wysokość zbiórki ma teraz przykryć ten fakt? Mega słabe jest to, co robicie" – napisał na Twitterze, komentując sukces internetowej zbiórki na Europejskie Centrum Solidarności.Wcześniej resort Piotra Glińskiego pod pretekstem politycznego zaangażowania placówki obciął o 3 mln zł dotację na ECS , reakcja internautów była jednak wymowna.źródło: Press