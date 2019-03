Wyniki egzaminów zawodowych. Kiedy, gdzie i jak je sprawdzić?

Gdzie będzie można sprawdzić wyniki egzaminów zawodowych? • Fot. Wojciech Kardas/Agencja Gazeta

C

i z uczniów, którzy zdecydowali się na egzaminy zawodowe w sesji zimowej, z niecierpliwością czekają na ich wyniki. A te dostępne są od piątku 22 marca. Gdzie i jak je sprawdzić?Informacje o wynikach egzaminów, które odbyły się pod koniec pierwszej połowy stycznia mogą poznać i odebrać od piątku 22 marca.Oczywiście, swój rezultat można sprawdzić online. W internecie zrobić to można na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Uczniowie otrzymają dostęp do swoich wyników po zalogowaniu w serwisach za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole macierzystej jeszcze przed egzaminem.Dla poszczególnych województw będą to następujące komisje. OKE Łomża (podlaskie, warmińsko-mazurskie), OKE Warszawa (mazowieckie), OKE Gdańsk (pomorskie, kujawsko-pomorskie), OKE Poznań (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), OKE Łódź (łódzkie, świętokrzyskie), OKE Kraków (małopolskie, podkarpackie, lubelskie), OKE Jaworzno (opolskie) oraz OKE Wrocław (śląskie i dolnośląskie).Wyniki egzaminu zawodowego będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w której uczeń do niego przestępował, w godzinach, jakie indywidualnie ustalił jej dyrektor.