Prawie 40 filmów zniknie z HBO GO. Platforma odświeża swoją ofertę

Trzy części "Ojca chrzestnego" to jedna z pozycji, która zniknie z oferty HBO GO. • Fot. youtube.com/Zwiastuny

1. Batman vs. Superman: Świt sprawiedliwości 2. Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć 3. Legion Samobójców 4. Pamiętnik księżniczki 5. To nie jest kraj dla starych ludzi 6. Wróg publiczny 7. Sully 8. Lego Batman 9. Księgowy 10. Zupełnie jak miłość 11. Nocne życie 12. Ukryte piękno 13. Midnight special 14. Truskawkowe dni 15. Cudowne tu i teraz 16. NIezapomniany 17. Dwie kobiety 18. Żółtodzioby 19. Capote

BO GO, tak jak inne platformy streamingowe, co jakiś czas aktualizuje swoją bibliotekę z filmami i serialami. Teraz przyszedł czas na wycofanie kilku prawdziwych filmowych klasyków. Co pożegnamy w najbliższym czasie?Z końcem marca z HBO zniknie kilka filmowych hitów, a cała lista produkcji, których za tydzień nie będzie już można znaleźć na platformie. Wśród nich są takie klasyki jak choćby trzy części "Ojca chrzestnego", "Tarzan: Legenda" czy powtarzany przynajmniej raz w roku w którejś z telewizji "Cast away: Poza światem". Oprócz nich znikną:Oczywiście, w zamian dostaniemy nowe propozycje. Choćby nowy sezon "Gry o tron" , na który wszyscy fani serialu czekają prawie 2 lata.