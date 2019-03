"Twój taniec był do oglądania". Tym razem Pavlović odpuściła Żyle i jej pogratulowała

Tym razem Iwona Pavlović pochwaliła byłą żonę polskiego skoczka. • Fot. instagram.com/tanieczgwiazdami

czwartym odcinku kolejnej serii "Tańca z Gwiazdami", Justyna Żyła, która w telewizyjnym show występuje jako była żona polskiego skoczka narciarskiego, wreszcie zatańczyła tak, że można było o jej tańcu powiedzieć coś pozytywnego. A zrobiła to nawet Iwona Pavlović, do tej pory źle oceniająca występy początkującej celebrytki.Wraz ze swoim tanecznym partnerem Tomaszem Barańskim, Justyna Żyła zatańczyła rumbę. Był to pierwszy występ, w którym para dostała pochwały i pozytywne oceny od wszystkich jurorów. Jako pierwsza wypowiedziała się Iwona Pavlović, która znana jest z bardzo krytycznych komentarzy na temat występów uczestników i do tej pory nie miała litości dla byłej żony Piotra Żyły . Jurorka podeszła do pary i uścisnęła dłoń celebrytki.– Po raz pierwszy idę ci uścisnąć dłoń i pogratulować ci tego, że twój taniec był dzisiaj do oglądania. To nie było najpiękniejsze [...], jednak mam wrażenie, że wiesz, gdzie jesteś i tego ci życzę, żebyś robiła tak dalej – powiedziała Pavlović.Andrzej Grabowski i Ola Jordan również pogratulowali Justynie Żyle i przyznali, że kobieta przełamała bariery i widać, że trenowała do tego odcinka.– Jak ja się cieszę, że tak dzisiaj zatańczyłaś. Wiesz, co dla mnie było najważniejsze? Widziałam twoją twarz. W tamtym tygodniu byłaś przestraszona od początku do końca, a w tym tygodniu na twarzy widziałam, że ci się podobało, jak tańczyłaś – oceniła Ola Jordan.Ostatecznie, para dostała najgorsze noty ze wszystkich par, jednak widzowie zdecydowali, że to nie ona odpadnie z programu. Z "TzG" musieli się za to pożegnać Sebastian Stankiewicz i Janja Lesar .