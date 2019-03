"My nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych. My praktykujemy demokrację". PiS zaczął kampanię do PE

PiS zaczął kampanię do Parlamentu Europejskiego. – My nie dzielimy Polaków - powiedział Jarosław Kaczyński, przewodniczący partii. • fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta





– My nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych. My praktykujemy demokrację, jesteśmy formacją, która przestrzega Konstytucji – powiedział Jarosław Kaczyński w czasie wystąpienia na wrocławskiej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS zabiegał o głosy wyborców w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie tylko Koalicja Europejska miała dzisiaj konwencję przedwyborczą . Kolejny raz swoimi kandydatami w wyborach do Parlamentu Europejskiego pochwaliło się Prawo i Sprawiedliwość. Na konwencji przemawiał przewodniczący partii Jarosław Kaczyński, który mobilizował członków partii do pracy, a wyborców do głosowania.Prezes PiS mówił o "dążeniu do sprawiedliwej Polski", która poprowadzi nas do europeizacji. Kaczyński podkreślił, że opozycja nie jest w stanie podjąć się tego zadania.– Nasi przeciwnicy, nawet gdyby chcieli, nie potrafią kontynuować drogi, którą idziemy. Nie potrafią i nie chcą – powiedział.Prezes poprosił też działaczy o wysiłek, który ma doprowadzić PiS do kolejnego zwycięstwa. Zapowiedział też, że politycy partii odwiedzą dziesiątki miejsc w całym kraju, gdzie będą walczyć o "dusze każdego Polaka".Jarosław Kaczyński potwierdził także realizację nowej "Piątki PiS". Zaraz po konwencji, premier Mateusz Morawiecki wyruszył w trasę po Polsce. W Strzelinie mówił m.in o kontynuacji "dobrej zmiany" i "odważnych rządach".Oficjalnym hasztagiem podczas dzisiejszej konwencji PiS było #PolskaSercemEuropy.