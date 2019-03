Hermeliński nie zostawił suchej nitki na planach PiS ws. PKW. "Widzę to jako powrót do czasów PRL"

Wojciech Hermeliński poddał surowej krytyce rozwiązania PiS dotyczące sądownictwa i Państwowej Komisji Wyborczej. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

ojciech Hermeliński w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" poddał surowej krytyce rozwiązania partii rządzącej dotyczące sądownictwa oraz samej PKW. Jego zdaniem KRS została wybrana niezgodnie z konstytucją, a PKW grozi upolitycznienie rodem z PRL.Szef Państwowej Komisji Wyborczej przestrzegł przed upolitycznieniem PKW, która zajmuje się między innymi rozliczaniem sprawozdań finansowych partii politycznych. – Dziś robią to sędziowie, od przyszłego roku zajmą się tym politycy – zauważył Hermeliński. Odniósł się do tego, że po wyborach kadencja składu PKW wygaśnie, a siedmiu na dziewięciu jej przedstawicieli wybierze Sejm.– To zła zmiana. Nie wiem, czemu ma służyć. Do dziś nie wiem, jakie przesłanki kierowały ustawodawcą. Widzę to jako powrót PKW do czasów PRL-u, bo wtedy była powoływana przez marszałka Sejmu, a składała się z przedstawicieli partii politycznych. Tym razem nie będą to członkowie partii, ale w jakimś sensie osoby z nimi związane, czy to mentalnie, czy jakoś inaczej – ocenił w rozmowie z "Dziennikiem" Hermeliński dodał, że nie mamy w Polsce legalnej Krajowej Rady Sądownictwa. – Nie została wybrana zgodnie z Konstytucją. A ta wyraźnie mówi, że Sejm powołuje w jej skład tylko czterech posłów – przekonuje.Przypomniał, że Ministerstwo Sprawiedliwości upiera się, iż konstytucja nie zakazuje wprost wybierania innych osób. – Tyle że art. 7 ustawy zasadniczej stanowi, że organy publiczne działają w oparciu o przepisy prawa i w granicach prawa, a dotychczasowe orzecznictwo TK wskazywało, że żaden organ nie może sobie uzurpować uprawnień, których prawo mu nie przyznaje – zauważył.Hermeliński ostatnio krytykował inne planowane zmiany w sądach autorstwa obozu rządzącego. Chodzi o tzw. sędziów pokoju , którzy mieliby przejąć w Polsce pół miliona spraw. Tacy sędziowie nie będą musieli być prawnikami z wykształcenia. Według Hermelińskiego to niedopuszczalne, gdyż nie można nazywać sądem czegoś, gdzie zasiada "listonosz, drwal, kierowca czy lekarz" źródło: " Dziennik