Nie tylko Włochy i Grecja. Oto dlaczego turyści mają bardzo dobry powód, by odwiedzać Maltę

Dlaczego turyści tak chętnie odwiedzają Maltę? Jednym z powodów jest... jedzenie • Materiały prasowe

Choć maltańska kuchnia stanowi mieszankę wpływów włoskich, arabskich i brytyjskich, to ma ona swoją specyfikę • Materiały prasowe

Królik, czyli fenek bit-tewm u bl-inbid to narodowa potrawa Maltańczyków. Tradycyjnie podaje się go z dodatkiem czerwonego wina • 123rf.com

Menu Malty słynie z najróżniejszych pysznych deserów. Na zdjęciu maltańskie ricotta qassatat, czyli słone ciastka z miękkim serem zwarowym • Materiały prasowe

Co niedzielę Marsaxlokk, stara rybacka wioska na Malcie, organizuje targ rybny, który ściąga kupców z całej wyspy • Materiały prasowe

Artykuł powstał we współpracy z Malta Tourism Authority

zy kulinarne przysmaki mogą być główną motywacją przy podejmowaniu decyzji o zagranicznej podróży? Jak najbardziej. A co można powiedzieć o miejscu, z którego wielu turystów przywozi jako pamiątkę właśnie jedzenie? Musi mieć naprawdę przepyszną kuchnię. Jeśli ktoś nie daje temu wiary, zmieni zdanie, gdy trafi na Maltę.Położona w basenie Morza Śródziemnego największa wyspa archipelagu maltańskiego może pochwalić się bogatym kulinarnym dziedzictwem. Choć jej kuchnia stanowi mieszankę wpływów włoskich, arabskich i brytyjskich, to ma ona swoją specyfikę, która sprawia, że pojęcie takie jak ''maltańska kuchnia'' nie jest pustym reklamowym frazesem.Maltańskie menu tworzą danie skomponowane z takich składników jak m.in. ryby, owoce morza, świeże warzywa, tradycyjny chleb, oliwa, serki owcze, pasta pomidorowa, ciasteczka oraz wina. Większość z nich wychodzi spod ręki miejscowych rolników, hodowców oraz właścicieli małych serowarni, piekarni i winiarni.Pozycją narodowej potrawy cieszy się królik, czyli fenek bit-tewm u bl-inbid. Najczęściej dusi się go z warzywami, ale jest też pieczony w pomidorowym sosie z kaparami z dodatkiem czerwonego wina. Podaje się go z frytkami lub ziemniakami. Kawałki królika marynuje się przez noc w czerwonym winie, następnie smaży się je na patelni z czosnkiem i liśćmi laurowymi.Maltańczycy przepadają też za zupami. W tej grupie potraw prym wiodą aljotta (zupa rybna z czosnkiem i pepperoni oraz pomidorami i ryżem z dodatkiem majeranku lub pietruszki) oraz minestra (gęsta zupa jarzynowa z dodatkiem przetartych pomidorów i kluskami). Zwierciadłem historii jest soppa tal-armla tzw. wdowia zupa przygotowana z drobno pokrojonych warzyw i podawana z kozim serem. Tą potrawą dzielono się swego czasu z wdowami z sąsiedztwa.Pracujący na wyspie piekarze nie mogą narzekać na brak stałych klientów. Ta duża frekwencja z samego rana to zasługa produkcji hobż tal-Malti, okrągłego chleba na zakwasie. Wyjęty wprost z gorącego pieca chrupiący i miękki w środku maltański wypiek sprawdza się idealnie do praktycznie każdego posiłku, a lokalne społeczności wręcz nie wyobrażają sobie bez niego uczty.Inne popularne maltańskie dania to ross fil-forn (ryż z siekaną wołowiną, jajami, pomidorami i szafranem), lampuka (podawana na różne sposoby ryba dorada), timpana (zapiekanka z makaronu, mięsa, warzyw, sera i jaj), braġjoli (pikantne zrazy wołowe nadziewane gotowanym jajkiem, siekanym mięsem i grochem) oraz apunata (maltańska wersja gulaszu warzywnego).Wśród słodkich deserów nie sposób odmówić sobie najróżniejszych ciastek i ciasteczek. Kannoli to chrupiące rurki nadziane serem ricotta wymieszanym z kawałkami czekolady. Wzięciem cieszą się też mqaret, czyli ciasteczka z nadzieniem z daktyli. Tradycyjnym wypiekiem jest kwarezimal, ciasto migdałowe z miodem i pistacjami.Na prawie każdym rogu można kupić pastizzi, jedyne w swoim rodzaju maltańskie rogaliki z chrupiącego ciasta francuskiego, których farsz przygotowywany jest na bazie sera ricotta i zielonego groszku. To tak popularna na całej wyspie przekąska, że sklepiki sprzedające charakterystyczne paszteciki w kształcie łódek nazywa się pastizzeriami.A co z napojami? Tym, którzy chcą ugasić pragnienie, każdy Maltańczyk poleci Kinnie, niespotykany praktycznie nigdzie indziej orzeźwiający gazowany napój, którego surowcem są gorzkie pomarańcze. Na wyspie kwitnie też uprawa winorośli, stąd w wielu maltańskich restauracjach lampka wina do obiadu to już zwyczaj.Gdzie skierować swoje kroki, by posmakować kulinarnego dziedzictwa Malty? W jej stolicy, Valletcie, świetną kawą i smaczne desery serwuje Cafe Cordina , której obsługa chętnie opowiada o okolicznych atrakcjach. Grzechem byłoby wyjść z tej położonej w samym centrum miasta kawiarni bez spróbowania podawanego tu kannoli.Jeśli chcemy skosztować maltańskiej kuchni w całej okazałości i to przy dobrym stosunku wielkości porcji do ceny, powinniśmy koniecznie wstąpić do Maestrale Gourmet . O działającej w miejscowości Mgarr restauracji wielu zagranicznych gości zgodnie mówi, że to miejsce, gdzie serwowane jest najlepsze pod maltańskim słońcem mięso królika.Natomiast w Marsaxlokk, najsłynniejszej na Malcie starej rybackiej wiosce, nigdzie nie zjemy takiej przepysznej ryby jak w restauracji Ta’Victor . Co niedzielę, której wizytówką jest ściągający kupców z całej wyspy targ rybny, wszystkie stoliki są tutaj zajęte, a do kasy ustawiają się kolejki, by zamówić świeżego okonia, tuńczyka i wiele innych rybnych dań.Wśród godnych polecenia miejsc na kulinarnej mapie Malty można też wskazać Lovage Bistro . Lokal znajduje się w Qawra, miejscowości nad zatoką St. Paul's Bay, 20 km drogi od Vallety. Specjalnością zakładu są garganelli (dania z makaronem przyrządzanym metodą ''grzebienia'', dzięki której zwinięte rurki mają charakterystyczne żłobienia) oraz królik, oba przyrządzone z lubczykiem, ulubioną przyprawą w kuchni lokalu.