Kaczyński zakazał wystąpienia Morawieckiemu? Prawicowy tygodnik ma inną wersję

Jarosław Kaczyński miał odwołać wystąpienie Mateusza Morawieckiego na konwencji PiS we Wrocławiu. Jednak "Do Rzeczy" zaprzecza tym doniesieniom.

edług jednego z dzienników, Jarosław Kaczyński miał zmienić w ostatniej chwili cały scenariusz ostatniej konwencji PiS we Wrocławiu. Jednak źródła prawicowego "Do Rzeczy" twierdzą, że stało się tak znacznie wcześniej."Tak wkurzonego prezesa koledzy z partii dawno nie widzieli. Miał rozstawiać wszystkich po kątach, zgłaszać uwagi do organizacji spotkania, a w końcu wywrócić do góry nogami cały jego scenariusz" – tak pisał "Fakt" o dolnośląskiej konwencji PiS Partyjna impreza była wyjątkowo krótka, trwała tylko 20 minut. Tabloid twierdził, że Jarosław Kaczyński przyjechał na nią w złym humorze.Według informacji tabloidu, prezes miał zakazać wystąpienia Mateuszowi Morawieckiemu, choć jeszcze przed konwencją prowadzący miał zapowiadać, że premier przemówi po Kaczyńskim.Jednak według źródeł "Do Rzeczy " w PiS, scenariusz dotyczący sobotniej konwencji omówiono w partii już we wtorek . A informacja o tym, że Kaczyński odwołał przemówienie Morawieckiego jest wyssana z palca."Fakt" twierdził, że zły nastrój Kaczyńskiego miał być spowodowany między innymi ostatnimi sondażami, kłopotami w rządzie, sporami o miejsca na listach do Europarlamentu, a także protestem KOD przed miejscem konwencji PiS we Wrocławiu.W czasie wrocławskiej konwencji prezes zabiegał o głosy na PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – My nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych. My praktykujemy demokrację, jesteśmy formacją, która przestrzega Konstytucji – twierdził Jarosław Kaczyński.Prezes PiS mówił o "dążeniu do sprawiedliwej Polski", która "poprowadzi nas do europeizacji". Kaczyński podkreślił, że opozycja nie jest w stanie podjąć się tego zadania. Oficjalnym hasztagiem podczas konwencji PiS było #PolskaSercemEuropy.żródło: " Do Rzeczy