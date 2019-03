Euro 2020 będzie inne niż wszystkie. Oto kiedy i gdzie zobaczymy grę Polaków

Polską reprezentację czeka jeszcze osiem meczów kwalifikacyjnych. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

istrzostwa Europy 2020 po raz pierwszy w historii odbędą się w dwunastu różnych krajach, a nie tak jak dotychczas w jednym lub dwóch. Polacy startują w eliminacjach do nich z grupy G. Przed biało-czerwonymi jeszcze 8 meczów. Zobaczcie kiedy i gdzie dokładnie zagra polska reprezentacja.Chociaż finał Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2020 roku odbędzie się na stadionie Wembley w Londynie, to Wielka Brytania nie jest jedynym organizatorem tej piłkarskiej imprezy. Łącznie zaangażowanych jest w to 12 krajów. Takie rozwiązanie zostało zastosowane po raz pierwszy w historii tych rozgrywek.Dlatego też faza grupowa (12 do 24 czerwca 2020) rozgrywana będzie na 12 różnych stadionach:Grupa A: Baku (Stadion Olimpijski, Azerbejdżan) i Rzym (Stadio Olimpico, Włochy)Grupa B: Sankt Petersburg (Zenit Arena, Rosja) i Kopenhaga (Parken, Dania)Grupa C: Bukareszt (Stadionul National, Rumunia) i Amsterdam (Amsterdam Arena, Holandia)Grupa D: Glasgow (Hampden Park, Szkocja) i Londyn (Wembley, Wielka Brytania)Grupa E: Bilbao (San Mames, Hiszpania) i Dublin (Aviva Stadium, Irlandia)Grupa F: Monachium (Allianz Arena, Niemcy) i Budapeszt (Stadion im. Ferenca Puskasa, Węgry)Mecze 1/8 finału rozegrane zostaną w Londynie, Amsterdamie, Bilbao, Budapeszcie, Kopenhadze, Bukareszcie, Glasgow i Dublinie. Ćwierćfinały w Sankt Petersburgu, Monachium, Baku i Rzymie. Z kolei półfinały i finał to już mecze tylko w Londynie.żeby jednak dostać się do turnieju trzeba najpierw przejść fazę eliminacyjną , czyli rozegrać 10 spotkań w sześciodrużynowych grupach. Eliminacje Euro 2020 zaczną się w marcu 2019, a zakończą w listopadzie 2019 roku. Z racji tego, że przyszłe mistrzostwa Europy nie mają jednego gospodarza a kilkunastu UEFA zniosła zasadę automatycznej kwalifikacji do turnieju dla gospodarza.Polska reprezentacja trafiła do grupy G razem z Austrią, Słowenią, Łotwą, Macedonią Północną i Izraelem. Do tej pory odbyła dwa mecze, oba zwycięskie z Austrią (1-0) i Łotwą (2-0). Gdzie i kiedy zagrają później reprezentanci Polski? Oto wykaz kolejnych spotkań 7 czerwca 2019: Macedonia Północna – POLSKA (mecz na wyjeździe w Skopje)10 czerwca 2019: POLSKA – Izrael (mecz na PGE Narodowym w Warszawie)6 września 2019: Słowenia – POLSKA (mecz na wyjeździe w Lublanie)9 września 2019: POLSKA – Austria (rewanż na PGE Narodowym w Warszawie)10 października 2019: Łotwa – POLSKA (rewanż na wyjeździe w Rydze)13 października 2019: POLSKA – Macedonia Północna (mecz na PGE Narodowym w Warszawie)16 listopada 2019: Izrael – POLSKA (mecz na wyjeździe w Hajfie)19 listopada 2019: POLSKA – Słowenia (mecz na PGE Narodowym w Warszawie)