Lewandowska ze swoim programem w telewizji. "Opowie historię niesamowitych kobiet z Polski"

Annę Lewandowską będziemy mogli oglądać w programie "Dzień Dobry TVN" • Fot. Instagram.com/annalewandowskahpba/

A





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

nna Lewandowska – utytułowana sportsmenka, trenerka, blogerka, a prywatnie żona znanego piłkarza – dołącza do ekipy "Dzień Dobry TVN". Poprowadzi w nim swój autorski cykl "Sztuki walki". O czym będzie opowiadać?"To program o kobietach i dla kobiet, ale warto, żeby i panowie mieli szansę go obejrzeć i zobaczyć jak silne, my, kobiety potrafimy być w obliczu różnych wyzwań. Każdy odcinek będzie opowiadał historię niesamowitych kobiet z całej Polski. Będzie pokazywał walkę z trudnościami, ale i pasję i przede wszystkim ogromną wiarę i siłę, którą ma każda z nas!" – napisała na swoim Instagramie W pierwszym odcinku Lewandowska spotka się z Amazonkami, czyli kobietami po amputacji piersi. Przyznała, że wpływ na ich zdrowie i samopoczucie ma solidarność."Kobiety powinny się wspierać. Niestety nie zawsze tak jest. Chciałabym w tym cyklu pokazać, że kobiety naprawdę się wspierają, że potrafią to robić. Są silniejsze razem. Moje rozmówczynie są silniejsze przez to, że są razem, wspólnie walczą. Chcą przeżyć, bo mają dla kogo. Przyjaźnią się, razem spędzają czas. Czasem razem też płaczą" – mówiła sportsmenka w studiu "DDTVN" Pierwszy odcinek serii "Sztuki Walki" będziemy mogli zobaczyć we wtorek (26 marca) o godz. 9:50 w programie "Dzień Dobry TVN".